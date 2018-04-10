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11:40 (мск), источник: Baikal-info.ru

ИГУ вновь вошёл в рейтинг ведущих университетов мира

Иркутский государственный университет вновь вошёл в рейтинг ведущих университетов мира Round University Ranking (RUR).

При этом ИГУ в нём стал единственным вузом региона, сообщает 10 апреля 2018 года пресс-служба вуза. В ранжированном списке иркутский университет находится на 684 месте (всего 783). В рейтинг входит 70 российских вузов, среди них ИГУ занимает 32 место, поднявшись выше некоторых федеральных и национальных исследовательских университетов.

Отмечено, что в рамках общего рейтинга RUR подведены итоги и частных рейтингов. В них позиции ИГУ выглядят так: преподавание — 544, исследования — 652, интернационализация — 741, финансовая устойчивость — 753.

Традиционно первые три места общего рейтинга представлены вузами США: Гарвардский университет, Университет Чикаго, Калифорнийский технологический институт. Первый российский университет в рейтинге — МГУ им. М. В. Ломоносова, он занимает 153 место. Во второй сотне рейтинга лишь три вуза России, в третьей — два, в четвертой — четыре, в пятой — девять, в шестой вместе с ИГУ — 18, в седьмой — 33.

В рейтинге Round University Ranking может участвовать любой университет мира. Каждый из участников подвергается всестороннему анализу и оценивается по 20 индикаторам и четырём направлениям деятельности. В качестве исходных данных используется база данных Institutional Profiles от Thomson Reuters — это один из наиболее авторитетных в мире источников информации по высшим учебным заведениям.

Рейтинг отличается сбалансированной методологией. Каждый вуз в системе рейтингов RUR получает свой уникальный балл с точностью до 3-х знаков после запятой и позицию. В результате этого исключена группировка вузов по нескольким десяткам, что присуще ряду иных рейтингов. Также почти полностью исключено повторение рангов и баллов вуза. Еще одной особенностью рейтинга является информативность, представлена детальная информация по всем вузам, которая включает ранг/балл по каждому из 20 индикаторов и также отдельно по четырём областям измерения.

Справка. Рейтинговое агентство RUR (российское рейтинговое агентство) существует с 2013 года. Агентство издает систему рейтингов университетов Round University Ranking и является официальным представителем британского международного рейтинга Times Higher Education на территории России и стран СНГ.

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