В новом терминале аэропорта «Симферополь» тестируют работу такси

Услуги такси будет оказывать сам аэропорт, специально для этого было установлено программное обеспечение. Заказать машину можно будет на сойках в зоне выдачи багажа и прибытия, в специальном терминале или у работников аэропорта со специальными планшетами, а также через сайт аэропорта. Водители такси будут получать информацию о заказе через приложение.
Среди требований, предъявленных к таксистам, — наличие соответствующей лицензии, стаж не менее трех лет, автомобиль со спецоборудованием (в том числе Wi-Fi и терминал для расчета банковской картой, двойной видеорегистратор, система «ЭРА-ГЛОНАСС»). Кроме того, водители будут регулярно проходить медосмотр.
Пассажиры смогу выбрать один из трех типов авто: эконом, комфорт и минивэн. Стоимость проезда в такси будет фиксированной.
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