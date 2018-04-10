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12:01 (мск), источник: РИА Крым

В новом терминале аэропорта «Симферополь» тестируют работу такси

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. В новом терминале аэропорта «Симферополь» создана диспетчерская служба такси. Презентация ее работы состоялась во вторник, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Услуги такси будет оказывать сам аэропорт, специально для этого было установлено программное обеспечение. Заказать машину можно будет на сойках в зоне выдачи багажа и прибытия, в специальном терминале или у работников аэропорта со специальными планшетами, а также через сайт аэропорта. Водители такси будут получать информацию о заказе через приложение.

Среди требований, предъявленных к таксистам, — наличие соответствующей лицензии, стаж не менее трех лет, автомобиль со спецоборудованием (в том числе Wi-Fi и терминал для расчета банковской картой, двойной видеорегистратор, система «ЭРА-ГЛОНАСС»). Кроме того, водители будут регулярно проходить медосмотр.

Пассажиры смогу выбрать один из трех типов авто: эконом, комфорт и минивэн. Стоимость проезда в такси будет фиксированной.

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