В новом терминале аэропорта «Симферополь» тестируют работу такси

Услуги такси будет оказывать сам аэропорт, специально для этого было установлено программное обеспечение. Заказать машину можно будет на сойках в зоне выдачи багажа и прибытия, в специальном терминале или у работников аэропорта со специальными планшетами, а также через сайт аэропорта. Водители такси будут получать информацию о заказе через приложение.