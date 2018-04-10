В Крыму после ДТП с электричкой проверят действия железнодорожников
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Крымская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением электропоезда с микроавтобусом
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.