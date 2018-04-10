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12:01 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму после ДТП с электричкой проверят действия железнодорожников

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Крымская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи со столкновением электропоезда с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате которого погибли пять человек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

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«Крымским следственным отделом на транспорте ГСУ по Республике Крым начата процессуальная проверка по факту наличия либо отсутствия в действиях железнодорожных служб признаков преступления. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе.

Авария произошла 8 апреля около 11 часов 20 минут в районе Армянска. Пригородный поезд № 6770 сообщением «Джанкой — Армянск» совершил столкновение с микроавтобусом, перевозившим 13 человек по маршруту Севастополь — Армянск. Водитель и четыре пассажира погибли на месте, семь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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