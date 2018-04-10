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13:13 (мск), источник: 365info.kz

112-летний японец признан самым старым мужчиной планеты

Масадзо Нонака, которому сейчас 112 лет и 259 дней, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый мужчина планеты.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов. Нонака родился 25 июля 1905 года, у него семь братьев и сестра, а также пятеро детей. Мужчина проживает на острове Хоккайдо.

В свободное время рекордсмен смотрит телевизор, читает газеты и угощается конфетами и тортами. Ранее самым старым мужчиной на Земле был также гражданин Японии Дзироэмон Кимура, скончавшийся в 2013 году в возрасте 116 лет. Самым старым человеком, когда-либо жившим на планете, признан Жан Луиз Кальман, доживший до 122 лет и 164 дней.

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