Российский космонавт сфотографировал Байкал с орбиты

Красоту Байкала запечатлел российский космонавт Антон Шкаплеров, опубликовав в Instagram снимки весеннего Байкала, сделанных с орбиты Международной космической станции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наступает весна — лёд трескается, это можно разглядеть даже на фотографии, если увеличить», — поделился наблюдением космонавт.

Для всех интересующихся по поводу наличия интернета на станции он пояснил:

«Да, у нас есть интернет. Он не такой быстрый, как на Земле, но мы можем получать письма с информацией, фото и видео материалами, заходить в соцсети».

Напомним, Байкал является самым древним озером на Земле, его длина составляет почти 650 километров, а глубина — более 1,5 километров. В нем содержится одна пятая мировых запасов пресной воды. В регионе встречается 1200 видов уникальных растений и животных, которых нет более нигде на планете.

Но с конца марта 2018 года «пожиратели Байкала» пошли в наступление, сократив водоохранную зону озера в 10 раз. Также минсельхоз РФ опубликовал для обсуждения проект постановления об отмене запрета на убийство байкальских тюленей. Это уже спровоцировало протесты и одиночные пикеты общественников в Иркутске.

Жаль, что с орбиты Международной космической станции их не разглядеть.