Сотрудники челябинского зоопарка сняли весенний танец медведицы
Сотрудники челябинского зоопарка сняли весенний танец медведицы. Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками.
Сотрудники челябинского зоопарка сняли весенний танец медведицы. Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками.
На видео видно, как вышедшая из спячки Машка, прыгает в клетке и радуется солнцу.
Этот весенний пост стремительно набирает просмотры.
«Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь оказывается ещё и откормленные веселые морды существуют», — комментирует пользователь под ником Pruvik.
«Упитанная! Хорошо провела зиму», — пишет пользователь lzpl.
«Позитивная такая! Люблю медведей», — добавляет MrForSer.
Питомцы Челябинского зоопарка
Первыми проснулись бурые и гималайские медведи, а сегодня проснулась сурок Соня.
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