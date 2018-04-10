Сотрудники челябинского зоопарка сняли весенний танец медведицы

На видео видно, как вышедшая из спячки Машка, прыгает в клетке и радуется солнцу.

«Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь оказывается ещё и откормленные веселые морды существуют», — комментирует пользователь под ником Pruvik.