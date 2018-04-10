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12:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Сотрудники челябинского зоопарка сняли весенний танец медведицы

Сотрудники челябинского зоопарка сняли весенний танец медведицы. Машка радуется солнышку и прыгает вместе с сотрудниками.

На видео видно, как вышедшая из спячки Машка, прыгает в клетке и радуется солнцу.

Этот весенний пост стремительно набирает просмотры.

«Я всегда думал, что после спячки медведи тощие и злые. Но пока что в зоопарках наблюдал только откормленные ленивые морды. А теперь оказывается ещё и откормленные веселые морды существуют», — комментирует пользователь под ником Pruvik.

«Упитанная! Хорошо провела зиму», — пишет пользователь lzpl.

«Позитивная такая! Люблю медведей», — добавляет MrForSer.

Питомцы Челябинского зоопарка наконец-то почувствовали весну и начали пробуждаться.

Первыми проснулись бурые и гималайские медведи, а сегодня проснулась сурок Соня.

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