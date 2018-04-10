В Самарской области местами потеплеет до +17 °C
В предстоящие сутки в Самарской области сохранится малооблачная теплая погода, обусловленная влиянием отрога азорского антициклона, сообщают в Приволжском УГМС.
В предстоящие сутки в Самарской области сохранится малооблачная теплая погода, обусловленная влиянием отрога азорского антициклона, сообщают в Приволжском УГМС.
В середине рабочей недели через наш регион переместится холодный атмосферный фронт. Пройдут небольшие и умеренные осадки,
Во вторник, 10 апреля, малооблачно без осадков. Температура воздуха +11 … +16 °C. Ветер
В среду, 11 апреля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит +1 … +6 °C. Днем местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется от +12 до +17 °C, на севере области от +7 до +10 °C. Ветер
В четверг, 12 апреля, местами небольшие и умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит +1 … -4 °C, днем +5 … +10 °C. Ветер северный 6−11 м/с.
В пятницу, 13 апреля, осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра опустится от -1 до -6 °C, днем поднимется от +5 до +10 °C. Ветер
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