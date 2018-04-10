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11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Амана Тулеева избрали спикером парламента Кемеровской области

Решение было принято практически единогласно: «за» проголосовали 38 депутатов, 1 — «против»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов региона.

Как сообщает «РИА Новости», решение было принято на внеочередной сессии Совета во вторник, 10 апреля. Тулеева выбрали тайным голосованием, из 39 бюллетеней 38 оказались «за».

Аман Тулеев подал заявление об отставке 1 апреля, президент удовлетворил его. До этого Тулеев руководил регионом более 20 лет, однако, ушел с поста губернатора на фоне трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя Вишня».

Выступая перед депутатами на внеочередной сессии Облсовета, Тулеев заявил, что передает регион новому руководителю в рабочем состоянии. «На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было», — заявил экс-губернатор. Также он отметил, что, занимая пост губернатора, не имел «ни дня, ни ночи покоя», а также что совесть его чиста перед богом.

Ранее группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать кандидатуру Тулеева на пост спикера Совета народных депутатов.

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