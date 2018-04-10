Амана Тулеева избрали спикером парламента Кемеровской области

Аман Тулеев подал заявление об отставке 1 апреля, президент удовлетворил его. До этого Тулеев руководил регионом более 20 лет, однако, ушел с поста губернатора на фоне трагедии, произошедшей в ТЦ «Зимняя Вишня».

Выступая перед депутатами на внеочередной сессии Облсовета, Тулеев заявил, что передает регион новому руководителю в рабочем состоянии. «На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов — 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4% к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было», — заявил экс-губернатор. Также он отметил, что, занимая пост губернатора, не имел «ни дня, ни ночи покоя», а также что совесть его чиста перед богом.