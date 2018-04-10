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12:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

На ВСЖД завершается подготовка к лету

Летом 2018 года в дальнем сообщении будет задействован 461 вагон Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания.

Источник: Агентство «Москва»

Половина из них — купейные. В августе, когда пассажирские перевозки достигнут пика, в обращение будут введены ещё 96 вагонов. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ВСЖД.

Проводится обучение и подготовка проводников, общее количество которых достигнет 700 человек, 470 из которых — студенты.

Приоритетной задачей летом является перевозка организованных групп пассажиров, в первую очередь — детей. В нынешнем году ВСЖД планирует перевезти более 3 тыс. юных пассажиров, почти половина из которых поедут отдыхать. В пути ребят будут сопровождать педагоги и медицинские работники. Проводники поезда прошли дополнительную подготовку, необходимую для обслуживания детей. За безопасностью путешествия будут следить наряды транспортной полиции. Для обеспечения досуга оборудованы игровые купе с настольными играми, ноутбуками, инструментами для творчества.

На ВСЖД проводится целенаправленная работа по созданию комфортных возможностей для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Реализуется специальная технология резервирования мест в пассажирских вагонах со специальными купе для маломобильных граждан, выставляется на линию специальный подвижной состав с увеличенной шириной наружных дверей, со специальными подъемниками для инвалидных колясок. В таких вагонах предусмотрены увеличенная площадь тамбура и специальное место в купе для их закрепления. Имеется информационное табло. С началом летних пассажирских перевозок 2018 года на ВСЖД будет задействовано 14 спецвагонов.

В пассажирских перевозках пригородного сообщения будет курсировать более 200 вагонов, что, по оценкам специалистов, полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.

Особое внимание в канун сезона отпусков уделяется организации работы билетных касс. Продажа билетов в пригородные поезда будет организована на 54 вокзалах и остановочных пунктах.

Для желающих посетить уникальный памятник промышленной архитектуры — Кругобайкальскую железную дорогу — с мая по октябрь будут организованы 212 туристических маршрутов на ретро-поездах и в современных пригородных составах.
ВСЖД активно занимается стилизацией объектов КБЖД под начало XX века, чтобы придать особый колорит знакомству с «золотой пряжкой» Транссиба. С 2016 по 2017 был выполнен ремонт 12 платформ, в текущем году запланировано привести к ретро-стилю ещё четыре платформы Кругобайкальской железной дороги.

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