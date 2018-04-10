На ВСЖД завершается подготовка к лету
Летом 2018 года в дальнем сообщении будет задействован 461 вагон
Летом 2018 года в дальнем сообщении будет задействован 461 вагон
Половина из них — купейные. В августе, когда пассажирские перевозки достигнут пика, в обращение будут введены ещё 96 вагонов. Об этом 10 апреля сообщает
Проводится обучение и подготовка проводников, общее количество которых достигнет 700 человек, 470 из которых — студенты.
Приоритетной задачей летом является перевозка организованных групп пассажиров, в первую очередь — детей. В нынешнем году ВСЖД планирует перевезти более 3 тыс. юных пассажиров, почти половина из которых поедут отдыхать. В пути ребят будут сопровождать педагоги и медицинские работники. Проводники поезда прошли дополнительную подготовку, необходимую для обслуживания детей. За безопасностью путешествия будут следить наряды транспортной полиции. Для обеспечения досуга оборудованы игровые купе с настольными играми, ноутбуками, инструментами для творчества.
В пассажирских перевозках пригородного сообщения будет курсировать более 200 вагонов, что, по оценкам специалистов, полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.
Особое внимание в канун сезона отпусков уделяется организации работы билетных касс. Продажа билетов в пригородные поезда будет организована на 54 вокзалах и остановочных пунктах.
Для желающих посетить уникальный памятник промышленной архитектуры — Кругобайкальскую железную дорогу — с мая по октябрь будут организованы 212 туристических маршрутов на
ВСЖД активно занимается стилизацией объектов КБЖД под начало XX века, чтобы придать особый колорит знакомству с «золотой пряжкой» Транссиба. С 2016 по 2017 был выполнен ремонт 12 платформ, в текущем году запланировано привести к
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