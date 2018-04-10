«Канело» может избежать наказания за допинг перед рематчем с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Автор статей о боксе на The Sweet Science и The Prizefighters Давид Авила поделился со Sports.kz мнением о том, какое наказание может получить мексиканец Сауль Альварес за допинг перед рематчем с казахстанцем Геннадием Головкиным.
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