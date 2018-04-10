«Канело» может избежать наказания за допинг перед рематчем с Головкиным

«Что касается наказания, которое вынесет Атлетическая комиссия штата Невада, то у меня нет уверенности относительно того, каким оно будет, — если будет вообще. Хотя у Альвареса нашли в феврале следы запрещенного вещества, недавно он был протестирован — и оказался чист. Все зависит от Атлетической комиссии. Раньше она позволяла файтеру из смешанных единоборств драться, хотя он сдал положительную допинг-пробу перед большим боем», — считает Авила.