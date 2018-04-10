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13:14 (мск), источник: Kazinform

«Канело» может избежать наказания за допинг перед рематчем с Головкиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Автор статей о боксе на The Sweet Science и The Prizefighters Давид Авила поделился со Sports.kz мнением о том, какое наказание может получить мексиканец Сауль Альварес за допинг перед рематчем с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Источник: Kazinform

«Что касается наказания, которое вынесет Атлетическая комиссия штата Невада, то у меня нет уверенности относительно того, каким оно будет, — если будет вообще. Хотя у Альвареса нашли в феврале следы запрещенного вещества, недавно он был протестирован — и оказался чист. Все зависит от Атлетической комиссии. Раньше она позволяла файтеру из смешанных единоборств драться, хотя он сдал положительную допинг-пробу перед большим боем», — считает Авила.

Напомним, итоговое решение по этому вопросу будет принято 18 апреля, но «Канело» уже официально отказался от боя с GGG 5 мая.

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