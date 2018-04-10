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13:29 (мск), источник: Новый Калининград

«Страшно было смотреть»: Воищев раскритиковал советчан, которые мусорят на пляже

Глава администрации Советска Николай Воищев раскритиковал местных жителей, которые оставили мусор на городском пляже у реки Тыльжа. Об этом сити-менеджер написала на своей странице в Facebook.

Источник: Новый Калининград

«Побывал на городском пляже. К моему приезду пляж был уже убран, а вот накануне… Страшно было смотреть, советчане тут явно хорошо “отдохнули”. Праздник у веселой компании удался на славу, после их ухода на территории пляжа остались кучи мусора: бутылки, банки, различные коробки и упаковки», — написал Воищев.

По слова главы администрации Советска, убирать после себя «следы веселья» горожане «видимо, постеснялись, либо не посчитали нужным». Воищев отметил, что дал поручения муниципальным предприятиям «навести порядок на пляже».

Неподалеку от городского пляжа находится дом Николая Воищева. В феврале 2017 года Николай Воищев попал в коррупционный скандал. Чиновника уличили в том, что он сам продал себе землю, на которой впоследствии возвел постройку. В мае стало известно, что Советский городской суд признал сделку с землей недействительной. В прокуратуре заявили, что в случае, если решение вступит в законную силу, Воищев должен будет снести постройку с летней кухней. Глава администрации Советского городского округа позже обжаловал решение суда.

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