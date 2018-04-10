«Страшно было смотреть»: Воищев раскритиковал советчан, которые мусорят на пляже

«Побывал на городском пляже. К моему приезду пляж был уже убран, а вот накануне… Страшно было смотреть, советчане тут явно хорошо “отдохнули”. Праздник у веселой компании удался на славу, после их ухода на территории пляжа остались кучи мусора: бутылки, банки, различные коробки и упаковки», — написал Воищев.

Неподалеку от городского пляжа находится дом Николая Воищева. В феврале 2017 года Николай Воищев попал в коррупционный скандал. Чиновника уличили в том, что он сам продал себе землю, на которой впоследствии возвел постройку. В мае стало известно, что Советский городской суд признал сделку с землей недействительной. В прокуратуре заявили, что в случае, если решение вступит в законную силу, Воищев должен будет снести постройку с летней кухней. Глава администрации Советского городского округа позже обжаловал решение суда.