Под Калининградом открыли первый ФАП с квартирами для медиков
В поселке Лесное под Гурьевском открылся первый в регионе
В поселке Лесное под Гурьевском открылся первый в регионе
Двухэтажный ФАП площадью 356,4 квадратных метра будет оказывать первичную доврачебную
На втором этаже ФАПа расположены две двухкомнатные квартиры для медперсонала площадью 90 квадратных метров каждая.
— Такой одновременный симбиоз жилья и места работы не только для врачей, но и для среднего медперсонала — это,
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