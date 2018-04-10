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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Калининградом открыли первый ФАП с квартирами для медиков

В поселке Лесное под Гурьевском открылся первый в регионе фельдшерско-акушерский пункт, в котором предусмотрены квартиры для медиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Двухэтажный ФАП площадью 356,4 квадратных метра будет оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь 986 жителям пяти поселков — Лесное, Малое Лесное, Новое Лесное, Дорожное и Дружный, в том числе 251 ребенку. Отопление — от электрического котла, с проведением в поселок природного газа будет, соответственно, газовое.

На втором этаже ФАПа расположены две двухкомнатные квартиры для медперсонала площадью 90 квадратных метров каждая.

— Такой одновременный симбиоз жилья и места работы не только для врачей, но и для среднего медперсонала — это, во-первых, очень удобно для фельдшера, а во-вторых, решает его жилищный вопрос, — отметила замминистра здравоохранения Наталия Берездовец.

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