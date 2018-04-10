Под Калининградом открыли первый ФАП с квартирами для медиков

Двухэтажный ФАП площадью 356,4 квадратных метра будет оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь 986 жителям пяти поселков — Лесное, Малое Лесное, Новое Лесное, Дорожное и Дружный, в том числе 251 ребенку. Отопление — от электрического котла, с проведением в поселок природного газа будет, соответственно, газовое.

На втором этаже ФАПа расположены две двухкомнатные квартиры для медперсонала площадью 90 квадратных метров каждая.