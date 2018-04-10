В Зеленоградске на пляже нашли остатки деревянного променада прошлого века
В Зеленоградске продолжают работы по подготовке пляжей к новому курортному сезону.
В Зеленоградске продолжают работы по подготовке пляжей к новому курортному сезону.
Во время благоустройства пляжа рабочие обнаружили около 40 остатков столбов, которые в первой половине прошлого века были основанием деревянного променада в районе северной оконечности нового променада. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.
Старые столбы сумели вытащить из песка только с помощью тяжелой техники.
Отметим, ранее Зеленоградск вошел в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники.
В список курортов, популярных для майского отдыха с детьми, вошли Сочи, Ялта,
По данным Tvil.ru, туристы бронируют майский отдых c детьми в Зеленоградск в среднем на три ночи и потратят на проживание 2,7 тысяч рублей в сутки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.