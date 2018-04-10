В Зеленоградске на пляже нашли остатки деревянного променада прошлого века

Во время благоустройства пляжа рабочие обнаружили около 40 остатков столбов, которые в первой половине прошлого века были основанием деревянного променада в районе северной оконечности нового променада. Об этом сообщает администрация Зеленоградска.

Старые столбы сумели вытащить из песка только с помощью тяжелой техники.

Отметим, ранее Зеленоградск вошел в топ-10 городов для отдыха с детьми на майские праздники.

В список курортов, популярных для майского отдыха с детьми, вошли Сочи, Ялта, Санкт-Петербург, Казань, Москва, Екатеринбург, Анапа, Пятигорск, Псков и Зеленоградск.