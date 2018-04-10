Спасатели освободили слоненка, провалившегося в колодец (видео)
На помощь малышу пришли не только местные жители, но и стадо слонов.
На помощь малышу пришли не только местные жители, но и стадо слонов.
Трогательный момент спасения маленького слоненка в восточной провинции
Ситуация осложнялась тем, что призывы о помощи слоненка слышали его мама и другие слоны из стада. Профессионалам пришлось удерживать взрослых животных, чтобы можно было безопасно спасти малыша.
Для того, чтобы освободить слоненка, пришлось разрыть землю вокруг колодца с помощью экскаватора и удалить верхний зацементированный блок.
К счастью, все прошло успешно и после пятичасовой спасательной операции слоненка удалось освободить. Прежде чем отпустить малыша к маме, спасатели его обследовали и нанесли мазь на царапины и ушибы. После «встречи» с мамой слоненок побежал за ней в близлежащий лес.
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