Спасатели освободили слоненка, провалившегося в колодец (видео)

Трогательный момент спасения маленького слоненка в восточной провинции Шри-Ланки сняли на видео. Четырехмесячный малыш отбился от стада и провалился в двухметровый колодец, когда хотел попить воды. Он громко звал на помощь, и его услышали местные жители, которые вызвали спасателей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t_YL5xIAAJc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Целующегося слоненка сняли на видео в Таиланде

Ситуация осложнялась тем, что призывы о помощи слоненка слышали его мама и другие слоны из стада. Профессионалам пришлось удерживать взрослых животных, чтобы можно было безопасно спасти малыша.

Для того, чтобы освободить слоненка, пришлось разрыть землю вокруг колодца с помощью экскаватора и удалить верхний зацементированный блок.