Кушнарев подписал постановление об окончании отопительного сезона в Ростове
Отопительный сезон в
Отопительный сезон в
«Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Ранее сообщалось о завершении 11 апреля отопительного сезона в Таганроге. Соответствующий документ подписал глава администрации приморского города Андрей Лисицкий.
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