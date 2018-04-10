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15:19 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Кушнарев подписал постановление об окончании отопительного сезона в Ростове

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону закончится 11 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Кушнарев.

«Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Сакеллариус В. И и глав администраций районов города», — говорится в тексте постановления.

Ранее сообщалось о завершении 11 апреля отопительного сезона в Таганроге. Соответствующий документ подписал глава администрации приморского города Андрей Лисицкий.

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