Гонки и гастротуризм: советские авто из Франции, Бельгии и России проедут по Крыму

Источник: РИА "Новости"

Ралли проводится с 2015 года и стало традиционным «открытием» сезона автомобильного туризма на полуострове. В отличие от гонок прошлых лет, в этот раз ралли пройдет на Кубок губернатора Севастополя. Финиш ралли «Нахимов» состоится вечером 6 мая в Балаклаве, на территории «Золотой Балки» в рамках крупнейшего российского гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который впервые пройдет в Крыму.

«В прошлом году мы построили новую безопасную транспортную развязку и современную парковку. Благодаря этому участники гонки смогут комфортно расположить свои автомобили и присоединиться к гостям фестиваля», — цитирует пресс-служба агрофирмы административного директора «Золотой Балки» Игоря Ткачука.