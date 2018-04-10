Гонки и гастротуризм: советские авто из Франции, Бельгии и России проедут по Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. С 1 по 6 мая при поддержке правительства Севастополя состоится четвертое
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. С 1 по 6 мая при поддержке правительства Севастополя состоится четвертое
Ралли проводится с 2015 года и стало традиционным «открытием» сезона автомобильного туризма на полуострове. В отличие от гонок прошлых лет, в этот раз ралли пройдет на Кубок губернатора Севастополя. Финиш ралли «Нахимов» состоится вечером 6 мая в Балаклаве, на территории «Золотой Балки» в рамках крупнейшего российского гастрономического фестиваля «О, да! Еда!», который впервые пройдет в Крыму.
«В прошлом году мы построили новую безопасную транспортную развязку и современную парковку. Благодаря этому участники гонки смогут комфортно расположить свои автомобили и присоединиться к гостям фестиваля», — цитирует
Гонки стартуют 1 мая после городской первомайской демонстрации. Впервые участники соревнования пройдут дистанцию длиной около 1,2 тыс км. В отличие от прошлых лет ралли будет проходить не только в Севастополе и на Южном берегу Крыма. Участники отправятся в сторону степной части полуострова и Присивашья, а также Евпатории, Джанкоя и Белогорска. Предусмотрен специальный этап на мысе Тарханкут.
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