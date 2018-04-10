В Краснодаре временно изменят схему движения семи трамвайных маршрутов

Источник: Кубань 24

Ремотные работы будут проводить с 22:00 до 5:00.

Так, трамваи маршрута № 4 с 21:00 будут следовать из Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние рейсы проследуют до конечного остановочного пункта: из Комсомольского микрорайона до улицы Индустриальной — в 20:43, от улицы Индустриальной до Комсомольского микрорайона — в 21:43 (в выходные дни — в 20:34 и 21:34).

Трамваи № 5 с 21:00 будут следовать от улицы Бершанской до Восточного депо. Последние рейсы проследуют от улицы Бершанской Солнечной — в 20:30, от Солнечной (по Садовой) до Бершанской — в 21:28 (в выходные дни — в 20:32 и 21:44).

Трамваи маршрута № 6 с 21:00 будут следовать из Юбилейного микрорайона до улицы Индустриальной. Последние рейсы проследуют: из Юбилейного микрорайона до улицы Димитрова — в 20:54, от улицы Димитрова до Юбилейного микрорайона — в 21:53 (в выходные дни — в 20:38 и 21:41).

Трамваи маршрута № 7 с 21:25 будут следовать от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние рейсы проследуют от Западного депо до улицы Димитрова — в 20:47, от улицы Димитрова до Западного трамвайного депо — в 21:39 (в выходные дни — в 20:31 и 21:41).

Трамваи № 8 с 21:00 будут следовать по маршрутам № 9 и № 10. Последние рейсы маршрута проследуют от хладокомбината до улицы Солнечной — в 20:33, от улицы Солнечной (по Садовой) до остановочного пункта «Хладокомбинат» — в 21:37 (в выходные дни в 20:15 и 21:17). Рейс в 20:57 (в выходные дни — в 20:53) отправится от хладокомбината до улицы Индустриальной.

Трамваи маршрута № 20 с 21:10 будут следовать от хладокомбината до Восточного депо. Последние рейсы проследуют: от хладокомбината до улицы Декабристов — в 21:09, от улицы Декабристов до хладокомбината — в 21:51 (в выходные дни — в 20:35 и 21:20).