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13:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицу Миллионную в Санкт-Петербурге с 12 апреля перекроют для транспорта

В Смольном опубликовали график очередных дорожных перекрытий.

В Петербурге начался сезон ремонта дорог. И не только дорог — чинить старые трубы и укладывать новые взялся водоканал, «ПетербургГаз» строит газопровод, идут работы по прокладке инженерных сетей и прочие ремонты.

Как сообщили в государственной административно-технической инспекции, очередные ограничения движения вступают в силу уже в четверг, 12 апреля.

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