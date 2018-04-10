Улицу Миллионную в Санкт-Петербурге с 12 апреля перекроют для транспорта
В Смольном опубликовали график очередных дорожных перекрытий.
В Смольном опубликовали график очередных дорожных перекрытий.
В Петербурге начался сезон ремонта дорог. И не только дорог — чинить старые трубы и укладывать новые взялся водоканал, «ПетербургГаз» строит газопровод, идут работы по прокладке инженерных сетей и прочие ремонты.
Как сообщили в государственной
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