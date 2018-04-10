Тренер из школы «Конас» уволен окончательно

Напомним, накануне стало известно, что 55 спортсменов, подопечных тренеров Владимира Холкина и Юрия Краснопевцева, вернули в сборную Челябинской области. Сегодня выяснилось, что руководителя управления по физкультуре и спорту Челябинска Евгения Иванова увольнять не будут, а голодовка со стороны тренеров, которые требовали, в том числе, отставки чиновника, продолжается. Приглашенный на встречу тренер школы «Конас» Владимир Холкин на сегодняшнее мероприятие не пришел.