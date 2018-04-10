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13:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Тренер из школы «Конас» уволен окончательно

Тренер челябинской школы каратэ «Конас» Олег Строгонов все-таки уволен. Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, на пресс-конференции, посвященной скандалу вокруг неспортивной ситуации. Позиция властей осталась неизменной, передает с места события корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В очередной раз министерство спорта Челябинской области и тренеры школы «Конас» попытались выстроить конструктивный диалог.

Напомним, накануне стало известно, что 55 спортсменов, подопечных тренеров Владимира Холкина и Юрия Краснопевцева, вернули в сборную Челябинской области. Сегодня выяснилось, что руководителя управления по физкультуре и спорту Челябинска Евгения Иванова увольнять не будут, а голодовка со стороны тренеров, которые требовали, в том числе, отставки чиновника, продолжается. Приглашенный на встречу тренер школы «Конас» Владимир Холкин на сегодняшнее мероприятие не пришел.

Между тем, напомним, 10 апреля школа каратэ «Конас» отмечает свое 30-летие, из-за сложившейся непростой ситуации праздник для воспитанников, выпускников и ветеранов школы не отменят, а перенесут.

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