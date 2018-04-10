В Перми стартовала акция «Чистые окна»
Волонтеры моют окна пожилым людям, чтобы встреча весны стала более радостной.
Волонтеры моют окна пожилым людям, чтобы встреча весны стала более радостной.
Не дожидаясь стабильно солнечной погоды, волонтеры начинают акцию «Чистые окна». Задача ребят — вымыть окна пожилым людям, чтобы встреча весны стала более радостной. Впервые акция прошла в 2001 году, а 6 лет назад стала традиционной.
Стать волонтером может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в молодежную группу общества «Мемориал». Обратиться туда могут и пожилые люди, чтобы оставить заявку.
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