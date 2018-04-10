Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Рэйчел МакАдамс впервые стала мамой
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Поклонник подарил солистке группы «Винтаж» трактор
Татьяна Лютаева показала фото без макияжа
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
13:28 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми стартовала акция «Чистые окна»

Волонтеры моют окна пожилым людям, чтобы встреча весны стала более радостной.

Источник: Вести - Пермь

Не дожидаясь стабильно солнечной погоды, волонтеры начинают акцию «Чистые окна». Задача ребят — вымыть окна пожилым людям, чтобы встреча весны стала более радостной. Впервые акция прошла в 2001 году, а 6 лет назад стала традиционной.

Стать волонтером может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в молодежную группу общества «Мемориал». Обратиться туда могут и пожилые люди, чтобы оставить заявку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Королева фитнеса оказалось наркодилером. Видео
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Российская валюта переживает «черный вторник»
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Что будет, если съесть самый острый перец в мире
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма 22-летний Павел Табаков снимается в экранизации романа Виктора Пелевина, и опубликованный им снимок с площадки вызвал негодование подписчиков
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь