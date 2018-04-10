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13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Омск превратился в Венецию: На вывоз всего снега городу нужен 1 миллиард рублей

«Комсомолка» выяснила, куда звонить, если из-за лужи невозможно попасть в подъезд и можно ли с этим как-то бороться.

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К середине апреля в Омск, наконец, пришла весна, но рады потеплению далеко не все. Жители жалуются: оживленные дороги превратились в реки, а в дома из-за огромных луж невозможно попасть. Машины «скорой» увязают во дворах из-за грязи и снега. При этом весь март в мэрии докладывали, что вывезли из города почти все сугробы. «Комсомолка» обсудила проблему с главным омским дорожником Владимиром Казимировым и задала ему 5 наивных вопросов о наболевшем.

1. Большую часть снега вывезли, так почему мы тонем?

— С городских дорог мы убирали весь снег. Вода, которая сейчас есть, — это тающие сугробы с прилегающей территории. Эти участки относятся к коммерческим, областным, федеральным структурам, торговым комплексам, гаражным кооперативам, школам, детским садам, — отвечает Владимир Прокопьевич. — Они снег не вывозили. Все стекается на проезжую часть, потому что она всегда находится ниже уровня зданий, под уклоном. Взять объездную дорогу за «Континентом». Туда стекает вода с огромной территории аэродрома, где сугробы не убирали.

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По словам главного дорожника города, его управление отвечает за уборку от снега только десятой части Омска.

— Остальное должны убирать другие хозяйствующие субъекты. Вывозить снег за них мы не обязаны. Посчитали: если бы мы вывозили весь — объем составил бы 10 миллионов кубических метров. На его вывоз нужен 1 млрд рублей! Это налоги жителей!

Опять же остается проблема с ливневками. Только пятая часть магистралей оборудованы ими. Остальные дороги топит, потому что вода не уходит.

2. Куда жаловаться, если затопило дорогу или двор?

— Если двор в воде, то вопросы к управляющей компании. Нужно подать заявку — и коммунальщики наймут спецтехнику у организации, где она есть, — Водоканал, РТС, «Тепловая компания», — советует Владимир Казимиров.

Разумеется, деньги за работу возьмут со счета собственников. Если омичи не могут проехать по городской магистрали из-за разлившейся воды — жаловаться нужно в управление дорожного хозяйства и благоустройства по телефону 20−16−42.

— Если речь идет о междворовом проезде, всегда есть ответственная за него организация — в каждом случае решается индивидуально, — добавил чиновник.

3. Хватает ли у городских властей бригад для откачки воды с дорог?

— Да, — отвечает Владимир Прокопьевич. — У нас работают в сутки до 40 бригад — количество меняется в зависимости от ситуации. Работа идет и днем, и ночью.

4. Помогают ли откачивать воду жителям частного сектора?

— Что касается частного сектора, то вся ответственность по уборке снега и содержанию территории лежит на собственниках. Делать работу за них мы не должны. Исключение — обращения депутатов и поручения районных и городской администрации.

5. Вместе с потеплением на дорогах вновь «растаял» асфальт. Когда ямы начнут латать?

— Соглашусь: ситуация повторяется каждую весну. На прошлой неделе по ночам было минус 8 градусов, днем теплело. Из-за этого вода попадает в трещины, потом замерзает, выбивает асфальт. Дороги в центре, где появились ямы, — это не те, которые мы ремонтировали в прошлом году, а те, которые есть в плане на этот год: Семиреченская, 5-я Северная, Багратиона, участок Красного пути, проспект К. Маркса, объездная дорога у «Континента». Уже сейчас выбоины заделываем инертными материалами: воду откачиваем и закрываем ямы битым кирпичом.

СКАЗАНО.

«Омичи за зиму загадили город».

Глава Центрального округа Сергей ДМИТРИЕНКО:

— Апрель — противоречивый месяц. Весна, тает снег… У всех радостное настроение в первую половину месяца — когда ручьи текут. А когда все вытаяло — оно сразу ухудшается. Мы видим, что нерадивые омичи нагадили в течение всей зимы. Это все на поверхности. Надо все убирать. Вторую половину апреля — начало мая мы всегда посвящали уборке. Ведь каждый квадратный метр в Омске имеет своего хозяина и он должен быть убран. 21 апреля пройдет субботник. В советское время на него выходили до 90% жителей.

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