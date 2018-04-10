Омск превратился в Венецию: На вывоз всего снега городу нужен 1 миллиард рублей
«Комсомолка» выяснила, куда звонить, если
«Комсомолка» выяснила, куда звонить, если
К середине апреля в Омск, наконец, пришла весна, но рады потеплению далеко не все. Жители жалуются: оживленные дороги превратились в реки, а в дома
1. Большую часть снега вывезли, так почему мы тонем?
— С городских дорог мы убирали весь снег. Вода, которая сейчас есть, — это тающие сугробы с прилегающей территории. Эти участки относятся к коммерческим, областным, федеральным структурам, торговым комплексам, гаражным кооперативам, школам, детским садам, — отвечает Владимир Прокопьевич. — Они снег не вывозили. Все стекается на проезжую часть, потому что она всегда находится ниже уровня зданий, под уклоном. Взять объездную дорогу за «Континентом». Туда стекает вода с огромной территории аэродрома, где сугробы не убирали.
По словам главного дорожника города, его управление отвечает за уборку от снега только десятой части Омска.
— Остальное должны убирать другие хозяйствующие субъекты. Вывозить снег за них мы не обязаны. Посчитали: если бы мы вывозили весь — объем составил бы 10 миллионов кубических метров. На его вывоз нужен 1 млрд рублей! Это налоги жителей!
Опять же остается проблема с ливневками. Только пятая часть магистралей оборудованы ими. Остальные дороги топит, потому что вода не уходит.
2. Куда жаловаться, если затопило дорогу или двор?
— Если двор в воде, то вопросы к управляющей компании. Нужно подать заявку — и коммунальщики наймут спецтехнику у организации, где она есть, — Водоканал, РТС, «Тепловая компания», — советует Владимир Казимиров.
Разумеется, деньги за работу возьмут со счета собственников. Если омичи не могут проехать по городской магистрали
— Если речь идет о междворовом проезде, всегда есть ответственная за него организация — в каждом случае решается индивидуально, — добавил чиновник.
3. Хватает ли у городских властей бригад для откачки воды с дорог?
— Да, — отвечает Владимир Прокопьевич. — У нас работают в сутки до 40 бригад — количество меняется в зависимости от ситуации. Работа идет и днем, и ночью.
4. Помогают ли откачивать воду жителям частного сектора?
— Что касается частного сектора, то вся ответственность по уборке снега и содержанию территории лежит на собственниках. Делать работу за них мы не должны. Исключение — обращения депутатов и поручения районных и городской администрации.
5. Вместе с потеплением на дорогах вновь «растаял» асфальт. Когда ямы начнут латать?
— Соглашусь: ситуация повторяется каждую весну. На прошлой неделе по ночам было минус 8 градусов, днем теплело.
СКАЗАНО.
«Омичи за зиму загадили город».
Глава Центрального округа Сергей ДМИТРИЕНКО:
— Апрель — противоречивый месяц. Весна, тает снег… У всех радостное настроение в первую половину месяца — когда ручьи текут. А когда все вытаяло — оно сразу ухудшается. Мы видим, что нерадивые омичи нагадили в течение всей зимы. Это все на поверхности. Надо все убирать. Вторую половину апреля — начало мая мы всегда посвящали уборке. Ведь каждый квадратный метр в Омске имеет своего хозяина и он должен быть убран. 21 апреля пройдет субботник. В советское время на него выходили до 90% жителей.
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