Скончался один из свидетелей обвинения по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова

Скончался пенсионер Александр Мустафин, давший в ноябре прошлого года в суде показания о том, что помогал господину Филиппову в его интересах в 2011 году найти фиктивного собственника для компании «Автореал», чтобы продать ее и избежать выплаты подоходного налога. Господину Филиппову инкринимируют неуплату 3,7 млн подоходного налога.

Обстоятельства смерти свидетеля неизвестны, отмечает источник издания в силовых структурах. По его мнению, кончина может осложнить выявление других схем работы в Уфе организованной группы, действовавшей в сфере строительства. «По делу Филиппова он (Мустафин. — “Ъ-Уфа”) дал уже показания, поэтому в этом отношении ничего не поменялось. А вот по другим эпизодам ниточки обрываются», — сообщил источник «Проуфу». По информации издания, оперативники отрабатывали в том числе возможные связи Александра Филиппова с группой известных в Уфе юристов, специализирующихся на операциях с недвижимостью, в том числе с депутатом горсовета Уфы Вадимом Рамазановым. Как сообщал «Ъ-Уфа», эти операции сопровождались в том числе сменой собственников недвижимости, часто — в результате банкротства из компаний.