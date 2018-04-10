В Смольном отказались делать прогулочные зоны на льду
Менять правила для желающих походить по замерзшей Неве не будут.
Менять правила для желающих походить по замерзшей Неве не будут.
Лед на Неве уже вовсю тает. Но споры о том, гулять по нему в зимнее время или нет, не утихают.
Не так давно общественное движение «За безопасность» обратилось к губернатору Петербурга с просьбой отрегулировать правила выхода на лед и узаконить специальные прогулочные площадки на реках для горожан и гостей города, а также для рыбаков.
Но неприятных случаев каждый год предостаточно. Желающие прогуляться, например, под Дворцовым мостом выходят на лед, рискуя своей жизнью и не думая о времени запрета. И часто проваливаются под воду.
Движение «За безопасность» предложило Смольному запретить выход на лед с 1 ноября по 1 апреля. Но при этом не лишать возможности людей прогуляться по замерзшим водам в центре города. И сделать специальные временные места для таких прогулок, а рядом поставить дежурных спасателей, чтобы они следили за надежностью ледового покрытия и безопасностью людей.
Однако в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности общественникам отказали в этой идее. В Смольном считают, что действующего законодательства достаточно для соблюдения прав граждан. А подобные прогулочные зоны могут создать угрозу для жизни людей.
— Не буду скрывать, мы расстроены ответом из петербургского правительства. Мы продолжим добиваться, чтобы зимой в Неве не тонули жители и гости нашего города. Прогулочные зоны на льду, допустим, возле Петропавловской крепости, могли бы стать новой изюминкой Петербурга, привлекая в определенные дни зимы дополнительных туристов, — отметил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
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