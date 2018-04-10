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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Смольном отказались делать прогулочные зоны на льду

Менять правила для желающих походить по замерзшей Неве не будут.

Лед на Неве уже вовсю тает. Но споры о том, гулять по нему в зимнее время или нет, не утихают.

Не так давно общественное движение «За безопасность» обратилось к губернатору Петербурга с просьбой отрегулировать правила выхода на лед и узаконить специальные прогулочные площадки на реках для горожан и гостей города, а также для рыбаков.

Сейчас в Петербурге правила выхода на лед подчиняются новому постановлению Правительства. Гулять по льду можно с 15 января и до 15 марта.

Но неприятных случаев каждый год предостаточно. Желающие прогуляться, например, под Дворцовым мостом выходят на лед, рискуя своей жизнью и не думая о времени запрета. И часто проваливаются под воду.

Движение «За безопасность» предложило Смольному запретить выход на лед с 1 ноября по 1 апреля. Но при этом не лишать возможности людей прогуляться по замерзшим водам в центре города. И сделать специальные временные места для таких прогулок, а рядом поставить дежурных спасателей, чтобы они следили за надежностью ледового покрытия и безопасностью людей.

Однако в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности общественникам отказали в этой идее. В Смольном считают, что действующего законодательства достаточно для соблюдения прав граждан. А подобные прогулочные зоны могут создать угрозу для жизни людей.

— Не буду скрывать, мы расстроены ответом из петербургского правительства. Мы продолжим добиваться, чтобы зимой в Неве не тонули жители и гости нашего города. Прогулочные зоны на льду, допустим, возле Петропавловской крепости, могли бы стать новой изюминкой Петербурга, привлекая в определенные дни зимы дополнительных туристов, — отметил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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