В Волгограде суд приостановил работу кинотеатра

Демонстрация фильмов может быть возобновлена только после устранения нарушений правил пожарной безопасности.

После трагедии в Кемерово проверки в торговых центрах прошли во многих городах России.

Волгоградские прокуроры обнаружили, что в «Синема Парке» система автоматической противопожарной защиты не работала. В кинозалах не соответствовал требованиям уровень громкости речевых оповещателей.

Двери в помещениях прикрыты раздвижными шторами, которые затрудняют видимость световых табличек «Выход» и препятствует свободной эвакуации людей. Сами таблички недостаточно освещены.

Исполнительный лист на приостановление деятельности кинотеатра направлен в службу судебных приставов.