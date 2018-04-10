В Волгограде суд приостановил работу кинотеатра
Центральный районный суд Волгограда запретил деятельность кинотеатра «Синема Парк» в
Центральный районный суд Волгограда запретил деятельность кинотеатра «Синема Парк» в
Демонстрация фильмов может быть возобновлена только после устранения нарушений правил пожарной безопасности.
После трагедии в Кемерово проверки в торговых центрах прошли во многих городах России.
Волгоградские прокуроры обнаружили, что в «Синема Парке» система автоматической противопожарной защиты не работала. В кинозалах не соответствовал требованиям уровень громкости речевых оповещателей.
Двери в помещениях прикрыты раздвижными шторами, которые затрудняют видимость световых табличек «Выход» и препятствует свободной эвакуации людей. Сами таблички недостаточно освещены.
Исполнительный лист на приостановление деятельности кинотеатра направлен в службу судебных приставов.
Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей в Волгограде продолжается.
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