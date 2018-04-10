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15:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде суд приостановил работу кинотеатра

Центральный районный суд Волгограда запретил деятельность кинотеатра «Синема Парк» в торгово-развлекательном центре «Европа Сити Молл», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Демонстрация фильмов может быть возобновлена только после устранения нарушений правил пожарной безопасности.

После трагедии в Кемерово проверки в торговых центрах прошли во многих городах России.

Волгоградские прокуроры обнаружили, что в «Синема Парке» система автоматической противопожарной защиты не работала. В кинозалах не соответствовал требованиям уровень громкости речевых оповещателей.

Двери в помещениях прикрыты раздвижными шторами, которые затрудняют видимость световых табличек «Выход» и препятствует свободной эвакуации людей. Сами таблички недостаточно освещены.

Исполнительный лист на приостановление деятельности кинотеатра направлен в службу судебных приставов.

Проверка соблюдения норм пожарной безопасности в местах массового пребывания людей в Волгограде продолжается.

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