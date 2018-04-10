Беспилотники будут следить за паводковой обстановкой в Нижегородской области
В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели выдвинулись в подтопленные районы.
В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели выдвинулись в подтопленные районы.
В связи с неблагоприятным прогнозом подтоплений пониженных участков местности, низководных мостов, дорог местного значения в результате снеготаяния и разлива малых рек силы и средства специализированной
В арсенале специалистов необходимая техника и оборудование, предназначенные для оказания помощи населению в случае ухудшения паводковой обстановки: надувные лодки, спасательные жилеты, спасательные круги, мотопомпы, бензопилы.
Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа специалисты будут проводить мониторинг и оценку паводковой обстановки. Эта информация особенно важна для своевременного реагирования, принятия управленческих решений и оказания помощи населению.
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