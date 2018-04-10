Беспилотники будут следить за паводковой обстановкой в Нижегородской области

В связи с неблагоприятным прогнозом подтоплений пониженных участков местности, низководных мостов, дорог местного значения в результате снеготаяния и разлива малых рек силы и средства специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) федеральной противопожарной службы (ФПС) по Нижегородской области выдвинулись в подтопленные районы.

Одна группа СПСЧ дислоцируется в Починковском, другая — в Гагинском районе. Всего задействовано 12 единиц техники и 24 человека личного состава.

В арсенале специалистов необходимая техника и оборудование, предназначенные для оказания помощи населению в случае ухудшения паводковой обстановки: надувные лодки, спасательные жилеты, спасательные круги, мотопомпы, бензопилы.