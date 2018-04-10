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13:45 (мск), источник: VN.ru

Полный список площадок Тотального диктанта-2018 в Новосибирске

На более чем 60 площадках смогут проверить уровень своей грамотности все желающие 14 апреля в столице Сибири. VN.ru приводит полный перечень мест, где можно написать Тотальный диктант, причем свободные места остались далеко не везде.

Площадки Тотального диктанта делятся на те, куда можно прийти без предварительной записи, и те, где необходима регистрация. На многих площадках места ограничены и на некоторых уже закончились — регистрация там прекращена. Тотальный диктант-2018 пройдет в субботу, 14 апреля, и начнется в 15.00 по новосибирскому времени.

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Открытые площадки без предварительной регистрации:

1. Новосибирский государственный университет, новый корпус, ул. Пирогова, 1. Читает голосовой помощник «Яндекса» Алиса;.

2. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), пр. Карла Маркса, 20. Читает Артем Находкин, актер, режиссер;.

3. Сибирский институт управления РАНХиГС (СибАГС), ул. Нижегородская, 6. Читает Артем Роговский, пресс-секретарь мэрии. При входе в здание нужно предъявить паспорт;.

4. НГАСУ (СибСтрин), главный корпус, ул. Ленинградская, 113. Читают преподаватели кафедры русского языка;.

5. НГУЭУ, ул. Каменская, 52. Читает Артем Свиряков, артист театра Афанасьева;.

6. Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), ул. Вилюйская, 28. Читают преподаватели Института филологии, массовой информации и психологии.

Площадки с обязательной предварительной регистрацией:

1. Гимназия № 4, ул. Сибирская, 35. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

2. Мэрия Новосибирска, Красный проспект, 34. Места закончились;.

3. Лицей № 113, ул. Бориса Богаткова, 241/1. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

4. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, Красный проспект, 38. Читает Антон Лучанский, тележурналист. Места закончились;.

5. Новосибирская государственная областная научная библиотека, ул. Советская, 6. Читают учителя русского языка и литературы. Места закончились;.

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6. Биотехнопарк Кольцово, ул. Технопарковая, 8. Читает Ольга Росс, джазовая певица. Без столов. Места ограничены;.

7. ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15. Читает Антон Веселов, журналист, продюсер. Места закончились;.

8. Центральная районная библиотека им. Лихачева, ул. Богдана Хмельницкого, 38. Читает Татьяна Кораблева, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

9. Кинотеатр «Победа», ул. Ленина, 7. Читает Ирина Кривонос, артистка театра и кино. Места закончились;.

10. Средняя образовательная школа № 211, ул. Тюленина, 26/1. Читает Анна Бушуева, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

11. Кафе театра «Красный факел», ул. Ленина, 19. Читает Екатерина Жирова, актриса театра. Места закончились;.

12. Гимназия № 6 «Горностай», ул. Вяземская, 4. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

13. Средняя образовательная школа № 165, ул. Бердышева, 15. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

14. Биотехнологический лицей № 21, Кольцово, Кольцово пос., 30а. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

15. Городская детская библиотека Бердска, Бердск, ул. Свердлова, 1. Места ограничены;.

16. Молодежный центр «100 друзей», Бердск, мкр. Радужный, 7/1. Читает Марина Якушева, сотрудник библиотеки. Места ограничены;.

17. Городская детская библиотека им. А. П. Гайдара, ул. Станиславского, 2. Места закончились;.

18. Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко, ул. Петухова, 118. Читает Елена Кувшинова, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

19. Средняя образовательная школа № 177, ул. Куприна, 4. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

20. ДК — Дом клоунов, ул. Советская, 18, к.327. Читает Екатерина Хлебникова, артист театра. Без столов. Места закончились;.

21. Арт-центр «Красный», Красный проспект, 169/2. Места закончились;.

22. Культурный центр «Этаж», ул. Ленина, 71. Читает Ольга Игонина, актриса театра. Без столов. Места ограничены;.

23. Городская библиотека им. К. Маркса, Красный проспект, 163. Читает Светлана Попова, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

24. Новосибирский машиностроительный колледж, ул. Фадеева, 87. Читает Ирина Блохина, преподаватель русского языка и литературы. Места ограничены;.

25. Центральная районная библиотека им. Н. Г. Чернышевского, ул. Аксенова, 48. Читает Галина Теплова, учитель русского языка и литературы. Места ограничены;.

26. Дом молодежи «Маяк», ул. Русская, 1а. Читает Светлана Кашлакова, преподаватель церковно-славянского языка. Места ограничены;.

27. Районная библиотека им. И. А. Бунина, ул. Урманова, 11. Читает Елена Никулич, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

28. Детская библиотека-клуб им. Н. Н. Носова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6. Читает Наталья Мосман, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

29. Молодежный центр «Современник», ул. Новосибирская, 20/1. Читает Ольга Молодцова, филолог. Места ограничены;.

30. Центральная районная библиотека Новосибирского района, п. Краснообск, 77. Читает Нина Белоусова, учитель русского языка и литературы. Места ограничены;.

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31 СГУПС, ул. Дуси Ковальчук, д. 191. Читает Кирилл Воробьев, тележурналист. При входе в здание нужно предъявить паспорт. Места ограничены;.

32. Фотостудия ArtRoom, пр. Карла Маркса, 57. Читает Ирина Остапенко, руководитель фотостудии. Без столов. Места ограничены;.

33. Хобби-центр «Зодиак», ул. Ватутина, 17. Без столов. Места ограничены;.

34. Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Красный проспект, 83. Читает Елена Рыжникова, учитель русского языка и литературы. Места закончились;.

35. Гимназия № 15 «Содружество», ул. Гоголя, 188/1. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

36. Исторический парк «Россия — моя история», территория Военного городка, 17. Читает Мария Липатникова, свадебный стилист. Места закончились;.

37. Областная детская библиотека им. А. М. Горького, ул. Некрасова, 84. Читает Игорь Решетников, министр культуры Новосибирской области. Места закончились;.

38. Высший колледж информатики НГУ, ул. Русская, 35. Читают Елена Клюшова, преподаватель русского языка, и Валерия Максимова, отличница 2017 года. При входе в здание нужно предъявить паспорт. Места ограничены;.

39. Аэрокосмический лицей, ул. Индустриальная, 4а. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

40. Бар Old Joy, ул. Красный проспект, 67. Читает Лаврентий Сорокин, артист театра. Места закончились;.

41. Школа-интернат № 39, ул. Фасадная, 19. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

42. Аэропорт Толмачево, Обь-4. Читает Андрей Бочаров, актер, телеведущий, юморист. Места ограничены;.

43. Гостиница Mirotel, Карла Маркса пл., 1/1. Читает Анастасия Журавлева, журналист. Места ограничены;.

44. Лицей № 9, ул. 1905 года, 41. Читают учителя русского языка и литературы. Места ограничены;.

45. Новосибирский профессионально-педагогический колледж, ул. Немировича-Данченко, 121. Читает Роза Крыгина, преподаватель русского языка и литературы. Места ограничены;.

46. Общественный клуб «Матрешкин двор», ул. Петухова, 95/1. Читает Инна Чувашова, учитель иностранных языков. Места закончились;.

47. Основная общеобразовательная школа № 84, ул. Кубановская, 17а. Читает Ирина Фролова, учитель русского языка и литературы. Места ограничены;.

48. Районная библиотека им. М. И. Цветаевой, ул. Бориса Богаткова, 268. Читает Татьяна Нечипоренко, учитель русского языка и литературы. Места ограничены;.

49. Санаторий «Сибиряк», Зеленая роща, 15. Места ограничены;.

50. Клуб «Орион», ул. Саввы Кожевникова, 9/1. Читает глава Кировского района Андрей Гончаров. Места закончились;.

51. «Мастерская креативных индустрий», ул. Немировича-Данченко, 135, 1 этаж. Читает Супермен. Места ограничены;.

52. Средняя общеобразовательная школа № 20, ул. Станиславского, 30. Читает Максим Безбородов, продюсер «5 канала». Места ограничены;.

53. Коворкинг-центр «Точка кипения», Центр информационных технологий Академпарка, ул. Николаева, 11, 13 этаж. Места ограничены.

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Список площадок TRUD, созданных для иностранцев:

1. Новосибирский авиационный технический колледж, Красный проспект, 72. Обязательная регистрация. Места ограничены;.

2. Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 1. Открытая площадка;.

3. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СибСтрин),
ул. Ленинградская, 113. Обязательная регистрация. Места ограничены;.

4. Новосибирская государственная областная научная библиотека, ул. Советская, 6. Читает Наталья Кур, старший преподаватель НГУ. Обязательная регистрация. Места ограничены;.

5. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), пр. Карла Маркса, 20. Обязательная регистрация. Места ограничены;.

6. Сибирский институт управления РАНХиГС, ул. Нижегородская, 6. Обязательная регистрация.

Некоторые площадки носят статус закрытых. Это Новосибирский областной наркологический клинический диспансер, Управление Федеральной налоговой службы по НСО, Новосибирская областная библиотека для слепых и слабовидящих.

Для участия подали заявки более 3800 человек (по состоянию на 17 часов 10 апреля). В этом году столицей Тотального диктанта впервые будет не Новосибирск, а Владивосток. Для привлечения участников некоторые площадки пошли на оригинальные шаги. Например, в НГУ диктором выступил голосовой помощник «Яндекса» Алиса, а в центре «Молодежный» Кировского района текст диктанта зачитает Супермен.

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