Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полиция Великобритании обнародовала показания Юлии Скрипаль
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Наталья Подольская сделала новую прическу
Рождение по мукамНа чем держится рынок торговли детьми в России
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
СМИ: Генерал КНР сделал уникальное заявление о США
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Кристина Орбакайте примерила образ рок-звезды
Поклонники раскритиковали наряд Валерии за 184 тысячи рублей
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
13:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге число госпитализированных из детсада детей выросло до 21

В петербургскую больницу № 5 доставили пятерых детей из детского сада № 111. Ранее из этого же учреждения госпитализировали еще 16 воспитанников.

Источник: Reuters

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга, у всех детей симптомы кишечной инфекции. Напомним, из детского сада № 111 дети стали поступать в больницу с 4 апреля.

Согласно лабораторному обследованию, которое провели специалисты регионального Роспотребнадзора, у заболевших детей и людей, с которыми они контактировали, обнаружена шигелла — это вид бактерий, вызывающий дизентерию.

Всего в детском саду заболело 38 человек — 35 детей и трое взрослых. Изначально в больницы доставили 16 человек, в аппарате детского омбудсмена говорят, что за выходные родители многих забрали домой и сейчас в стационаре находится 11 человек. Еще одного ребенка планируют выписать сегодня.

Детский сад № 111 сейчас закрыт на карантин, а прокуратура Петербурга выясняет причины массового заболевания детей.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Топилин: Падение рубля может отразиться на зарплатах
Матвиенко предложила принять меры против нападок на русский язык
Российская валюта переживает «черный вторник»
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Что будет, если съесть самый острый перец в мире
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
РФ предупредила США о «негативных последствиях» удара по Сирии
Обнаружена неожиданная опасность сушилок для рук
Голодные щенки приняли своего отца за мать (видео)
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Сына Табакова раскритиковали за фото со съемок фильма 22-летний Павел Табаков снимается в экранизации романа Виктора Пелевина, и опубликованный им снимок с площадки вызвал негодование подписчиков
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь