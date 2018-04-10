В Петербурге число госпитализированных из детсада детей выросло до 21
В петербургскую больницу № 5 доставили пятерых детей из детского сада № 111. Ранее из этого же учреждения госпитализировали еще 16 воспитанников.
В петербургскую больницу № 5 доставили пятерых детей из детского сада № 111. Ранее из этого же учреждения госпитализировали еще 16 воспитанников.
Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка
Согласно лабораторному обследованию, которое провели специалисты регионального Роспотребнадзора, у заболевших детей и людей, с которыми они контактировали, обнаружена шигелла — это вид бактерий, вызывающий дизентерию.
Всего в детском саду заболело 38 человек — 35 детей и трое взрослых. Изначально в больницы доставили 16 человек, в аппарате детского омбудсмена говорят, что за выходные родители многих забрали домой и сейчас в стационаре находится 11 человек. Еще одного ребенка планируют выписать сегодня.
Детский сад № 111 сейчас закрыт на карантин, а прокуратура Петербурга выясняет причины массового заболевания детей.
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