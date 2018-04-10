В Петербурге число госпитализированных из детсада детей выросло до 21

Источник: Reuters

Как сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга, у всех детей симптомы кишечной инфекции. Напомним, из детского сада № 111 дети стали поступать в больницу с 4 апреля.

Согласно лабораторному обследованию, которое провели специалисты регионального Роспотребнадзора, у заболевших детей и людей, с которыми они контактировали, обнаружена шигелла — это вид бактерий, вызывающий дизентерию.

Всего в детском саду заболело 38 человек — 35 детей и трое взрослых. Изначально в больницы доставили 16 человек, в аппарате детского омбудсмена говорят, что за выходные родители многих забрали домой и сейчас в стационаре находится 11 человек. Еще одного ребенка планируют выписать сегодня.