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16:57 (мск), источник: Янтарный край

Власти Калининграда объявили о разрешенных местах для купания

В Калининграде стартовала подготовка к купальному сезону. Летом купание и отдых будут разрешены на Голубых озерах, а также на озере Шенфлиз, Пелавском и Карповском озерах — в местах, где оборудуют пляжные зоны и выставят спасательные посты.

На всех остальных городских водоемах предстоящим летом купание будет запрещено, прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Предстоящим летом будет запрещено плавание на маломерных моторных судах на пруду Мельничном, озерах Шенфлиз, Пелавском, Карповском, Голубых, Лесном, на гидроциклах по реке Преголе (от двухъярусного железнодорожного моста до моста, расположенного на 16,4 км) и в Калининградском морском канале.

В соответствии с планом мероприятий подготовки к купальному сезону в апреле — мае МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Калининграда» установит специальные информационные знаки вдоль берегов водных объектов, запрещенных для купания. В городских школах проведут занятия по изучению требований безопасности и правил поведения на воде.

В срок до 29 мая в местах массового отдыха и купания — на пляжах озер Пелавское, Карповское, Голубых проведут очистку дна водоемов, санитарно-эпидемиологическое обследование, установят биотуалеты, мусорные баки, кабины для переодевания, наглядную агитацию по мерам безопасности на воде, развернут спасательные посты. Кроме того, до начала купального сезона на городских пляжах будет проведен покос травы, уборка мусора, а также акарицидная обработка и дератизация.

До 30 мая специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Калининградской области проведут техническое освидетельствование городских пляжей.

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