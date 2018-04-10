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13:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти затруднились озвучить дату окончания отопительного сезона в Воронеже

Горожане могут сами обратиться в УК, если хотят отключить тепло.

Городские власти затруднились озвучить дату окончания отопительного сезона в Воронеже. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии, «отопление в ближайшее время точно не отключат: в областном центре ожидается похолодание».

Согласно постановлению правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг», отопительный период можно завершать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов и выше более пяти суток. По данным Воронежского гидрометцентра, столбик термометра опустится до -1 градуса в ночь на пятницу, 13 апреля. Воронежцы могут сами обратиться в управляющую компанию, если хотят отключить или уменьшить отопление у себя в квартире.

Отопительный сезон стартовал в Воронеже 2 октября.

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