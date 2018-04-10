Власти затруднились озвучить дату окончания отопительного сезона в Воронеже
Горожане могут сами обратиться в УК, если хотят отключить тепло.
Горожане могут сами обратиться в УК, если хотят отключить тепло.
Городские власти затруднились озвучить дату окончания отопительного сезона в Воронеже. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Согласно постановлению правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг», отопительный период можно завершать, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов и выше более пяти суток. По данным Воронежского гидрометцентра, столбик термометра опустится до -1 градуса в ночь на пятницу, 13 апреля. Воронежцы могут сами обратиться в управляющую компанию, если хотят отключить или уменьшить отопление у себя в квартире.
Отопительный сезон стартовал в Воронеже 2 октября.
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