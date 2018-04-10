Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации

Источник: РИА "Новости"

Было также принято решение об исключении одной площадки по причинам большого обременения участка инженерными коммуникациями. Речь идет об участке на Севанской улице в районе Царицыно.

В итоге на сегодняшний день утверждены 242 стартовые площадки, где будут строить новые дома для переселенцев.