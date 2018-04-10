Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации
В рамках программы реновации жилья столичные власти подобрали семь дополнительных площадок для строительства 11 домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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