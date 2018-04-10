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15:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

9-летняя ростовчанка вошла в книгу рекордов России

Ростовская школьница вошла в книгу рекордов России как самая успешная вокалистка.

Дело в том, что девятилетняя Анастасия Петренко за последний год стала участницей 21 конкурса. Причём речь идёт только о международных певческих состязаниях. Всего же за минувший год Настя стала лауреатом более 50 конкурсов. Получается в среднем — один в неделю.

Настина мама с гордостью демонстрирует увесистую папку с дипломами. Многие из них первой степени, гран-при, победителя. Здесь не только итоги песенных конкурсов, но и другие достижения — Настя увлекается восточными танцами, плавает, рисует. Но, признаётся юный талант, главная любовь — всё-таки вокал.

Мама Насти утверждает, что абсолютно не навязывает дочери такой взгляд на жизнь. Уверена, что тут нет и капли родительского тщеславия, просто даёт возможность ребёнку заниматься тем, что нравиться. Однако, говорит, всё-таки приятно осознавать, что талант девочки замечают и оценивают на разных уровнях. Одно из последних достижений, если не считать заслуженного места в книге рекордов России, это то, что юная Анастасия Петренко получила право участвовать с вокальным номером в церемонии открытия грядущего Чемпионата мира по футболу.

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