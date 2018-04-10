9-летняя ростовчанка вошла в книгу рекордов России

Дело в том, что девятилетняя Анастасия Петренко за последний год стала участницей 21 конкурса. Причём речь идёт только о международных певческих состязаниях. Всего же за минувший год Настя стала лауреатом более 50 конкурсов. Получается в среднем — один в неделю.

Настина мама с гордостью демонстрирует увесистую папку с дипломами. Многие из них первой степени, гран-при, победителя. Здесь не только итоги песенных конкурсов, но и другие достижения — Настя увлекается восточными танцами, плавает, рисует. Но, признаётся юный талант, главная любовь — всё-таки вокал.