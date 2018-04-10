9-летняя ростовчанка вошла в книгу рекордов России
Ростовская школьница вошла в книгу рекордов России как самая успешная вокалистка.
Ростовская школьница вошла в книгу рекордов России как самая успешная вокалистка.
Дело в том, что девятилетняя Анастасия Петренко за последний год стала участницей 21 конкурса. Причём речь идёт только о международных певческих состязаниях. Всего же за минувший год Настя стала лауреатом более 50 конкурсов. Получается в среднем — один в неделю.
Настина мама с гордостью демонстрирует увесистую папку с дипломами. Многие из них первой степени,
Мама Насти утверждает, что абсолютно не навязывает дочери такой взгляд на жизнь. Уверена, что тут нет и капли родительского тщеславия, просто даёт возможность ребёнку заниматься тем, что нравиться. Однако, говорит,
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.