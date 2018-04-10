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16:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге нарисовали граффити с актером, сыгравшим Довлатова

Портрет Милана Марича появился в Пушкарском саду.

Источник: Комсомольская правда

Фильм о писателе Сергее Довлатове уже давно отгремел в прокате. Напомним, фильм режиссера Германа-младшего вышел на экраны 1 марта. Изначально планировалось, что показывать его будут всего четыре дня. Потом прокат продлили. А на днях в Петербурге увековечили образ даже не самого Довлатова, а актера Милана Марича, который сыграл писателя в одноименной киноленте.

Новое граффити появилось в Пушкарском саду. Портрет уличные художники рисовали прямо на трансформаторной будке — они вообще к выбору мест для своих творений непритязательны. В руках Довлатов — Марич держит смартфон.

— А почему мобильник? — спросили мы у художника.

— Так надо, — буркнул он и отказался раскрывать детали своего замысла.

Напомним, это уже не первое портретное граффити в Петербурге. Культурная столица может похвастаться и другими картинами: со стен смотрят Зина Портнова и Альберт Эйнштейн, Виктор Цой и Сергей Бодров — и не только они.

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