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16:12 (мск), источник: Газета.Ру

Таксисты объявили общероссийский бойкот агрегаторам

Общероссийский бойкот объявили таксисты крупнейшим агрегаторам заказов 10 апреля. Они пообещали не запускать «Яндекс. Такси», Uber и Gett. Тех, кто останется в системе, они обещают засыпать фейковыми заказами.

Источник: РИА "Новости"
Таксисты требуют, чтобы сервисы брали с них не более 10% комиссии и дали возможность самим устанавливать цены.

Источники в отрасли уверяют: на самом деле таксистам просто предлагается более удобная и прозрачная схема, которая уже понравилась столичным властям.

В знак протеста против политики агрегаторов заказов такси российские шоферы объявили массовый бойкот всем популярным сервисам, в том числе «Яндекс. Такси», Uber, Gett. На многочисленных профессиональных форумах и созданных телеграмм-каналах водители заявляют, что в течение всего дня 10 апреля по всей России они не будут запускать приложения, а работать собираются исключительно с заказами местных диспетчерских либо «от борта».

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Тех же водителей, которые откажутся поддержать бойкот и выйдут на линию по старой схеме, таксисты обещают заваливать фейковыми заказами, отправляя их в максимально неудобные или отдаленные места. Например, в Москве этой точкой избран терминал «А» аэропорта Шереметьево. Как заявили «Газете.Ru» участники акций, бойкот состоится во всех крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и другие. Кроме того, таксисты в течение всего дня намерены собираться на парковках крупных торговых центов, где планируют убедить своих коллег полностью отказаться от сотрудничества с агрегаторами до тех пор, пока последние не изменят свою политику работы с водителями.

Таким способом таксисты хотят привлечь внимание к резкому падению своих доходов, что, по их словам, оборачивается переработками и снижением качества и безопасности услуг для пассажиров.

Сборы как поборы

Как заявили опрошенные «Газетой.Ru» таксисты, их не устраивают необоснованные сборы сервисов за свои услуги, которые, по словам водителей, порой превышают 30%. Также шоферы не довольны тем, что именно сервисы устанавливают тарифы на услуги таксистов, часто занижая их. В итоге возникают переработки, приводящие к ДТП.

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Дешевое такси: хорошо или плохо?

Как рассказал «Газете.Ru» таксист Михаил Михайлов, известный среди коллег как блогер «Мих Мих», последней каплей стали новости от «Яндекс. Такси» об очередном повышении фиксированного сбора с водителей с 16 до 18%. Учитывая, что сервис недавно объединился с Uber, где фиксированная ставка от стоимости заказа 20%, таксисты предположили, что рост сборов с них продолжится. При этом они признаются, что на самом деле отдавать приходится до 26−30% заработка.

«Дело не в том, что мы не можем заработать денег, — завил Михайлов «Газете.Ru», — просто с 2016 года растет количество ДТП именно с такси, но информация об этом намеренно замалчивается.

Рынок разрушается, на него приходят все менее и менее компетентные люди. Водители подготовились, подключились к местным диспетчерским и будут работать только с ними.

По словам Михайлова, таксисты требуют от агрегаторов «убрать руки от ценовой политики».

«Цены, которые они назначают, основаны просто на их желании, — говорит таксист. — Да, у таксопарков они могут быть выше, но в них заложена себестоимость услуги и заработок таксиста. У автомобиля есть ресурс, его нужно содержать в хорошем состоянии. А агрегаторы на это не смотрят. «Яндекс» просто захватил рынок обманом, получил клиентскую базу, а теперь делает, что хочет. Мы требуем возможности для диспетчерских самостоятельно определять цены.

Также необходим контроль за водителями, которые работают таксистами: ведь машины по большей части просто берутся в аренду, на автомобили есть лицензии, а дыра в законе позволяет любому водителю сесть за руль, есть у него разрешение или нет".

Вот и получатся, что у таксопарка из 200 водителей официально трудоустроены 15−20 человек. Представьте, кто возит пассажиров. Страховые компании уже отказываются из-за этого страховать такси по ОСАГО.
Михаил Михайлов
Таксист

В свою очередь, заместитель председателя Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков считает, что ситуации поможет установка единого сбора в 10% с водителей.

«Люди стали больше работать, получать меньше, а про безопасность можно забыть: сейчас в такси до 80% — это нелегалы-иностранцы, — заявил Попков “Газете.Ru”. — Мы будем добиваться установки единого тарифа, а также обоснованного ценообразования. В странах, где действует жесткое законодательство, агрегаторы выступают в роли организатора перевозок, они получают лицензии, несут ответственность в случае ДТП. А у нас такси вообще выпало из правового поля. При этом и 10% им будет много — какие у них расходы. В оправдание про технологии я не верю, все уходит в основном на рекламу».

Работы больше, денег меньше

Таксисты-участники бойкота уверяют: чтобы хоть что-то заработать, в новых условиях водители должны работать не по 12, а по 14−18 часов. Между тем, судя по работе приложения, вызвать автомобиль через приложение в Москве в разгар рабочего дня не составляет проблем.

Количество доступных автомобилей с водителями, которые готовы работать по действующим тарифом, позволяет быстро вызвать машину.

Именно на этом моменте решили акцентировать внимание и в «Яндекс. Такси» в ответе на запрос «Газеты.Ru», проигнорировав вопросы о предложениях и требованиях таксистов.

«Сервис работает в обычном режиме. Количество поездок, заказанных с помощью сервиса “Яндекс. Такси”, в Москве и других городах растет. Увеличивается и количество водителей на линии: сегодня их больше, чем в этот же день в прошлые недели», — заявили в пресс-службе «Яндекс. Такси».

В свою очередь, в Gett «Газете.Ru» сообщили, что в компании работает транспортный отдел и центр подготовки водителей: в случае если таксисты с чем-то не согласны, включая ценовую политику, они могут обращаться туда для решения своих проблем.

«Мы уже шесть лет работаем в России, и с тех пор процент для водителей не менялся — это 15%, — сказали в пресс-службе Gett. — Мы считаем, что люди, которые оказывают услуги такси, должны делать это профессионально. Поэтому мы приглашаем всех своих водителей сначала проходить экзамены и тренинги, организуем проверки качества. При этом у нас разные тарифы для пассажиров и для водителей».

Что происходит и за что приходится платить

Осведомленный источник «Газеты.Ru» на рынке такси рассказал, что на самом деле условия работы для таксистов с ростом коммиссии не так сильно меняются.

«Яндекс» сейчас просто предлагает водителям упростить схему работы, избавив их от выплат разным «подключашкам», таксопаркам, от комиссий за вывод заработанных денег, — говорит источник. — Вместо всего этого предлагается схема: организовать официальное ИП, платить налоги в белую, избавиться от непонятных сборов. Это чистая понятная схема. Да, сбор будет 30%, но на самом деле это примерно то же самое, что они имеют сейчас.

Так, из-за того, что в «Яндексе» прогрессивная ставка, при дорогих заказах тариф вырастал до 25%, а если выводить 1000 руб. через «Яндекс. Кошелек», за это приходится отдавать еще 100 рублей. Такой вариант устраивает в том числе и власти Москвы".

Еще один источник из этой отрасли назвал бойкот «каплей в море»:

На заказы это никак не повлияет. Что касается требований по единой ставке, вряд ли это возможно. И заявления таксистов о том, что приложениям ничего не стоит их работа, несправедливы.

«Представьте, к примеру, какой объем информации о заказах, о пользователях нужно хранить на серверах: они должны работать быстро, оперативно обрабатывать заказы и надежно защищать данные о банковских картах, о поездках. Только представьте, если эти серверы кто-то хакнет и мошенники получат доступ к картам или маршрутам ваших поездок», — заявил источник.

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