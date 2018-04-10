Кинотеатр «Чайка» закрывают в Иркутске

На своей страничке в соцсетях кинотеатр уже попрощался со зрителями. О причинах закрытия не сообщается. Решение принято руководством, а информации о дальнейшей судьбе нет. «Чайка» открылась в 1974 году. А история обновлённого кинотеатра началась в 2002-м, тогда здание реконструировали. За 15 лет зрителям показали почти полторы тысячи фильмов.