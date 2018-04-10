Петербургские ученые придумали, как обезопасить Землю от астероидов
Астрономы предложили «ронять» небесные тела на Луну.
Астрономы предложили «ронять» небесные тела на Луну.
Астрономы
Ученые вычислили возможные варианты движения опасных небесных тел на основании новых данных о потенциальных ударах и сближениях.
Например, выявлено около 100 новых возможных столкновений наиболее опасного для человечества астероида Апофис с Землей и 18 — с Луной.
Затем к Земле могут приблизиться еще три небесных тела: 2015 RN35 и 2008 EX5 во второй половине текущего века и 2013 XK22 в следующем столетии.
Полученные данные позволят разработать варианты отвода астероидов от Земли, используя эффект гравитационного маневра.
Также можно изменить орбиту астероида и «уронить» его на поверхность Луны.
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