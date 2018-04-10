Петербургские ученые придумали, как обезопасить Землю от астероидов

Астрономы Санкт-Петербургского государственного университета назвали варианты столкновения астероидов с Землей и придумали новые способы борьбы с опасными космическими телами, сообщает «Мойка, 78».

Ученые вычислили возможные варианты движения опасных небесных тел на основании новых данных о потенциальных ударах и сближениях.

Например, выявлено около 100 новых возможных столкновений наиболее опасного для человечества астероида Апофис с Землей и 18 — с Луной.

Опасное сближение ожидается в 2050—2060 годах.

Затем к Земле могут приблизиться еще три небесных тела: 2015 RN35 и 2008 EX5 во второй половине текущего века и 2013 XK22 в следующем столетии.

Полученные данные позволят разработать варианты отвода астероидов от Земли, используя эффект гравитационного маневра.