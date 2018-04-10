Власти Калининграда перенесут памятник сому

Источник: Клопс.ru

«Архитекторы, определяя место размещения сома, не учли инженерную составляющую. По соседству с памятником установлен технологический люк насосной станции. На наш взгляд, с эстетической точки зрения это неправильно», — отметил Крупин.

По словам чиновника, новое местоположение памятника будет дальше от моста Высокого и ближе к Рыбной деревне — 2. Он отметил, что власти зависят от подрядчика, который благоустраивает Парадную набережную.

«Как закончат благоустройство, мы устанавливаем камень и самого сома», — отметил Крупин.

Летом 2016 года при реконструкции Высокого моста водолазы заявили, что наткнулись на огромного сома весом более 200 килограммов. Власти Калининграда решили установить ему памятник и определились с местом.