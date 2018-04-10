Конституционный совет вступился за женщин, родивших вне брака

Источник: 365info.kz

Этот пункт гласит: «Если достоверность отцовства мужчины, не являющегося супругом матери, установлена, мать ребенка вправе в судебном порядке требовать с него соответствующие денежные средства на расходы по ее содержанию в течение дородового и послеродового периодов Размер денежных средств и периодичность выплат определяется судом исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимание интересов сторон в кратном соотношении к МРП (…)».

Читайте также Досаев рассказал о влиянии антироссийских санкций на Казахстан

Ранее межрайонный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области усмотрел противоречие указанного пункта Конституции в части ограничения срока материального содержания женщины, родившей ребенка вне брака, дородовым и послеродовым периодом. Согласно Конституции, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, материнство и детство находятся под защитой государства.

Как сказано в официальном заявлении Конституционного Совета, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По мнению Конституционного Совета, дифференциация права женщины на получение содержания от мужчины в период ее беременности, рождения ребенка и в последующее время в зависимости от наличия или отсутствия между ними брачных взаимоотношений обоснована и связана с реализацией государством своих обязательств по защите института семьи, основанной на браке.

Конституционный Совет полагает, что конституционные цели социальной политики Казахстана направлены на создание условий, гарантирующих полноценное физическое и духовное развитие детей, в том числе путем государственной поддержки семьи, материнства и детства, а также обеспечения выполнения родителями обязанностей по заботе о детях и их воспитанию.



Таким образом, Конституционный Совет признал, что оспариваемая норма кодекса не является дискриминационной и соответствует Конституции. Тем не менее, признавая конституционность пункта 5 статьи 47 Кодекса, Конституционный Совет отметил недостаточность использования в рассматриваемых законодательных положениях конституционно-правового смысла и потенциала Основного Закона в согласовании прав и обязанностей отца, а также нуждающихся в особой защите матери и ребенка. Конституционный Совет полагает, что взыскание с отца ребенка денежных средств на содержание женщины, в том числе не состоящей с ним в браке, является одним из способов реализации конституционных положений о защите материнства и детства.

Ребенок и его мать, независимо от ее семейного положения, нуждаются в специальной защите, в том числе материальной поддержке В свою очередь, это предполагает установление эффективных правовых механизмов, посредством которых максимально обеспечивалось бы сохранение необходимого уровня жизнеобеспечения как ребенка, так и матери.