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14:55 (мск), источник: 365info.kz

Конституционный совет вступился за женщин, родивших вне брака

Конституционный Совет принял нормативное постановление о проверке конституционности пункта 5 статьи 47 Семейного кодекса.

Источник: 365info.kz

Этот пункт гласит: «Если достоверность отцовства мужчины, не являющегося супругом матери, установлена, мать ребенка вправе в судебном порядке требовать с него соответствующие денежные средства на расходы по ее содержанию в течение дородового и послеродового периодов Размер денежных средств и периодичность выплат определяется судом исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимание интересов сторон в кратном соотношении к МРП (…)».

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Ранее межрайонный суд по делам несовершеннолетних Карагандинской области усмотрел противоречие указанного пункта Конституции в части ограничения срока материального содержания женщины, родившей ребенка вне брака, дородовым и послеродовым периодом. Согласно Конституции, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, материнство и детство находятся под защитой государства.

Как сказано в официальном заявлении Конституционного Совета, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. По мнению Конституционного Совета, дифференциация права женщины на получение содержания от мужчины в период ее беременности, рождения ребенка и в последующее время в зависимости от наличия или отсутствия между ними брачных взаимоотношений обоснована и связана с реализацией государством своих обязательств по защите института семьи, основанной на браке.

Конституционный Совет полагает, что конституционные цели социальной политики Казахстана направлены на создание условий, гарантирующих полноценное физическое и духовное развитие детей, в том числе путем государственной поддержки семьи, материнства и детства, а также обеспечения выполнения родителями обязанностей по заботе о детях и их воспитанию.

Таким образом, Конституционный Совет признал, что оспариваемая норма кодекса не является дискриминационной и соответствует Конституции. Тем не менее, признавая конституционность пункта 5 статьи 47 Кодекса, Конституционный Совет отметил недостаточность использования в рассматриваемых законодательных положениях конституционно-правового смысла и потенциала Основного Закона в согласовании прав и обязанностей отца, а также нуждающихся в особой защите матери и ребенка. Конституционный Совет полагает, что взыскание с отца ребенка денежных средств на содержание женщины, в том числе не состоящей с ним в браке, является одним из способов реализации конституционных положений о защите материнства и детства.

Ребенок и его мать, независимо от ее семейного положения, нуждаются в специальной защите, в том числе материальной поддержке В свою очередь, это предполагает установление эффективных правовых механизмов, посредством которых максимально обеспечивалось бы сохранение необходимого уровня жизнеобеспечения как ребенка, так и матери.

Кроме того, Конституционный Совет обратил внимание на необходимость раскрытия в законодательстве предусмотренных в пункте 5 статьи 47 Кодекса понятий «дородовой период» и «послеродовой период» и их временных рамок. На основании изложенного, Конституционный Совет рекомендовал правительству с целью более полного обеспечения прав и свобод матери и ребенка рассмотреть вопрос об инициировании поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» (Семейный кодекс).

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