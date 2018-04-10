В Москве предложили доехать до метро за пять тысяч на гоночном такси

На кадрах видно, как оператор подъезжает к автомобилю Audi R8 желтого цвета с шашкой на крыше. Поравнявшись с машиной, он интересуется у водителя, правда ли это такси, на что получает положительный ответ. По словам самого таксиста, он может ездить по специально выделенным полосам, а поездка до метро обойдется пассажиру в пять тысяч рублей.