Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Дочка Филиппа Киркорова впервые села на шпагат
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Черноморский флот ответил Украине за «пиратство» - СМИ
США готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Паулина Андреева без макияжа выступила на радио
Серябкина выложила фото в мокрой майке без белья – СМИ
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Орловой
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
18:42 (мск), источник: Мослента

В Москве предложили доехать до метро за пять тысяч на гоночном такси

Машина Audi R8 ездит по выделенным полосам.

Гоночную машину желтого цвета с шашкой такси обнаружили на дорогах Москвы. Видео опубликовано на You-tube канале «Корпорация развлечений».

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах видно, как оператор подъезжает к автомобилю Audi R8 желтого цвета с шашкой на крыше. Поравнявшись с машиной, он интересуется у водителя, правда ли это такси, на что получает положительный ответ. По словам самого таксиста, он может ездить по специально выделенным полосам, а поездка до метро обойдется пассажиру в пять тысяч рублей.

Audi R8 — среднемоторный полноприводный спортивный автомобиль. Производится с 2007 года. С учетом различных модификаций, машина развивает максимальную скорость до 323 километров в час.

В ноябре 2017 года в Москве неподалеку от Кремля заметили Mercedes-Benz Gelandewagen с намалеванным на кузове объявлением о пропаже собаки породы чихуахуа. Владельцы потерявшегося животного предложили 150 тысяч рублей за помощь в поиске. Позже стало известно, что собаку нашли.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин сообщил радостную новость для всех россиян
Как развлекались в СССР: эти кадры вас удивят
США перебрасывают ударную группу ВМС в Средиземное море
Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
В США предложили радикально ужесточить санкции против России
Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире
Горбачев упрекнул Путина и Трампа в неумении договариваться
Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
Десятки мертвых гусей упали на город в штате Айдахо
Спорт
Знарок уходит из СКА. А из сборной? Подробности Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, не исключено, этой весной оставит обе должности
Авто
Новый Ford Focus представлен: фото и информация Первоначально Ford Focus четвертого поколения появится в Китае и только затем в США и Европе
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь