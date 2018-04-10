Пермский хор musicAeterna впервые стал победителем оперного «Оскара» Opera Awards

«Хор musicAeterna в этом году был номинирован на премию уже в пятый раз, но победителем он стал впервые. Всего в номинации «Хор» в этом году было заявлено шесть коллективов. Кроме musicAeterna, это хор Баварской государственной оперы, хоры берлинской «Комише опер», Королевского театра в Мадриде, Оперы Сан-Франциско и итальянского театра «Ла Фениче», — рассказали в театре.

Хор musicAeterna создал Теодор Курентзис в 2004 году в Новосибирске. В нынешнем составе хор существует с 2011 года, когда Курентзис начал работать в Пермском театре оперы и балета художественным руководителем. В репертуаре музыкантов — произведения разных стилей и эпох, а в исполнительстве отдается предпочтение аутентичной манере. Художественным руководителем хора является Теодор Курентзис, а главным хормейстером — Виталий Полонский.

По данным театра, событиями в творческой жизни хора musicAeterna стало исполнение трилогии опер Моцарта — Cosi fan tutte (2011), Le nozze di Figaro (2012) и Don Giovanni (2014), партий в балетах «Свадебка» Стравинского (2012), а также последовавшая затем запись для лейбла Sony Classical. Также важными вехами для коллектива стали оперная премьера «Королева индейцев» Пёрселла (2013), опера Cantos Сюмака (2016), открывшая оперную программу Зальцбургского фестиваля прошлого года опера «Милосердие Тита» Моцарта (2017) и премьера 2018 года — опера «Фаэтон» Люлли.