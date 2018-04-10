Штормовое предупреждение объявили в Москве

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы, до 21:00 в столице прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с и выше.

Гидрометцентр России, в свою очередь, повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого» из-за усиления ветра до 12−17 м/с.