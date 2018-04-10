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14:52 (мск), источник: Интерфакс

Штормовое предупреждение объявили в Москве

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столичном регионе после 14:00 вторника.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 766 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы, до 21:00 в столице прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с и выше.

Гидрометцентр России, в свою очередь, повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого» из-за усиления ветра до 12−17 м/с.

Синоптики прогнозируют во вторник и в ночь на среду в Москве и Подмосковье кратковременные дожди.

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Во время загрузки произошла ошибка.
13:42 (мск)© Ньюстюб
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