Штормовое предупреждение объявили в Москве
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столичном регионе после 14:00 вторника.
Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU — Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столичном регионе после 14:00 вторника.
Как сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы, до 21:00 в столице прогнозируется сильный ветер с порывами 15 м/с и выше.
Гидрометцентр России, в свою очередь, повысил уровень погодной опасности на 11 апреля до «желтого»
Синоптики прогнозируют во вторник и в ночь на среду в Москве и Подмосковье кратковременные дожди.
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