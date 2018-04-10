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14:51 (мск), источник: ЕАН

Росавиация аннулировала свидетельства пилотов, выданные в Челябинске

Росавиация официально аннулировала свидетельства 60 пилотов, окончивших Южно-Уральский государственный университет, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

Решение принято по итогам выявления пилотов, получивших свидетельства путем предоставления недостоверных данных.

«Для получения свидетельств коммерческих пилотов ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов по сокращенной программе обучения в учебном центре “ЧелАвиа”. Однако в действительности никаких договорных отношений между указанными 60 пилотами и АУЦ “ЧелАвиа” не было. Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации», — заявил представитель ведомства. Как и кем контролировалась схема — ЮУрГУ или АУЦ «ЧелАвиа», неясно, заключили в Росавиации.

Напомним, скандал с южноуральским центром развивается давно, дополнительный импульс он получил после падения в Подмосковье Ан-148. У второго пилота разбившегося борта дата выдачи сертификата стояла раньше на день даты получения диплома Южно-Уральского госуниверситета в Челябинске, который является основанием для допуска на курсы переподготовки Росавиации.

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