Росавиация аннулировала свидетельства пилотов, выданные в Челябинске
Росавиация официально аннулировала свидетельства 60 пилотов, окончивших
Росавиация официально аннулировала свидетельства 60 пилотов, окончивших
Решение принято по итогам выявления пилотов, получивших свидетельства путем предоставления недостоверных данных.
«Для получения свидетельств коммерческих пилотов ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов по сокращенной программе обучения в учебном центре “ЧелАвиа”. Однако в действительности никаких договорных отношений между указанными 60 пилотами и АУЦ “ЧелАвиа” не было. Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации», — заявил представитель ведомства. Как и кем контролировалась схема — ЮУрГУ или АУЦ «ЧелАвиа», неясно, заключили в Росавиации.
Напомним, скандал с южноуральским центром развивается давно, дополнительный импульс он получил после падения в Подмосковье Ан-148. У второго пилота разбившегося борта дата выдачи сертификата стояла раньше на день даты получения диплома
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