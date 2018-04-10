Росавиация аннулировала свидетельства пилотов, выданные в Челябинске

«Для получения свидетельств коммерческих пилотов ими были предоставлены документы о прохождении образовательных курсов по сокращенной программе обучения в учебном центре “ЧелАвиа”. Однако в действительности никаких договорных отношений между указанными 60 пилотами и АУЦ “ЧелАвиа” не было. Договоры студенты заключали с ЮУрГУ, который не имел разрешительных документов Росавиации», — заявил представитель ведомства. Как и кем контролировалась схема — ЮУрГУ или АУЦ «ЧелАвиа», неясно, заключили в Росавиации.