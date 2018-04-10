Центр Санкт-Петербурга перекроют из-за съемок фильма
Движение и остановки ограничат с 11 апреля.
Движение и остановки ограничат с 11 апреля.
Мало Петербургу перекрытий
Как сообщили в
КОНКРЕТНО.
Где ограничат движение.
12 апреля с 6.00 и до 5.00 13 апреля — на Английском проспекте от набережной реки Мойки до Рабочего переулка.
24 апреля с 6.00 до 7.00 — на участке Соляного переулка от Гангутской до Пестеля.
15 мая с 5.00 до 23.50 — на Замковой улице от набережной Фонтанки до Садовой.
Где запретят остановку.
11 апреля с 6.00 ровно на сутки — на Английском проспекте от набережной реки Мойки до Рабочего переулка.
С 6.00 23 апреля до 7.00 25 апреля — на участке Соляного переулка от Гангутской до Пестеля.
С 6.00 14 мая до 5.00 15 мая — на Замковой улице от набережной Фонтанки до Садовой.
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