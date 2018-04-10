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14:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Центр Санкт-Петербурга перекроют из-за съемок фильма

Движение и остановки ограничат с 11 апреля.

Мало Петербургу перекрытий из-за дорожных и прочих работ, так еще и из-за работы киношников придется корректировать привычные маршруты. Что поделать — статус культурной столицы обязывает.

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, некое ООО «Твин Медиа» затеяло в Петербурге съемки полнометражного фильма под названием «Девятая». Что это за кино — пока непонятно, но именно из-за него перекроют несколько улиц в центре Петербурга.

КОНКРЕТНО.

Где ограничат движение.

12 апреля с 6.00 и до 5.00 13 апреля — на Английском проспекте от набережной реки Мойки до Рабочего переулка.

24 апреля с 6.00 до 7.00 — на участке Соляного переулка от Гангутской до Пестеля.

15 мая с 5.00 до 23.50 — на Замковой улице от набережной Фонтанки до Садовой.

Где запретят остановку.

11 апреля с 6.00 ровно на сутки — на Английском проспекте от набережной реки Мойки до Рабочего переулка.

С 6.00 23 апреля до 7.00 25 апреля — на участке Соляного переулка от Гангутской до Пестеля.

С 6.00 14 мая до 5.00 15 мая — на Замковой улице от набережной Фонтанки до Садовой.

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