В Прикамье ожидается нашествие крыс и мышей

— У нас крысы во дворе озверели, — жалуется пермячка. — Ходят пешком по двору, а мы живем в центре города. Мусорный бак открываешь, а они оттуда выпрыгивают…

Количество крыс и мышей в Прикамье резко выросло еще в прошлом году. Их было в три раза больше, чем в 2016 году, и почти в два раза выше средних показателей за многие годы.

Минувшей зимой не было сильных морозов, в этом году их количество еще возрастет, рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

— Сейчас у крыс и мышей период сезонной миграции и активного размножения, — отметила старший врач-дезинфектолог Пермского краевого центра дезинфектологии Алла Хорева. — И после резкого скачка в 2017 году их численность продолжает расти, хоть и не в таком темпе.

Чем это нам грозит? Грызуны являются, по словам специалистов, «прокормителями клещей», то есть животными, на которых живут и питаются их кровью личинки клещей до своего превращения во взрослых особей. Поэтому клещей в этом году будет также больше. К тому же мыши разносят опасные инфекции: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, туляремию.

Геморрагическая лихорадка, которую называют также мышиной, — тяжелое инфекционное заболевание. В прошлом году в Прикамье ею заболели около 500 человек (опять-таки в три раза больше, чем в 2016-м), один из них — житель Чайковского — скончался.

Как уберечься от заражения.

— Заразиться геморрагической лихорадкой можно воздушно-капельным путем, через пищу и воду, а также при соприкосновении кожи с зараженными предметами, — рассказывает заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Татьяна Шутова. — Продукты жизнедеятельности грызунов высыхают, превращаются в пыль, а затем попадают в воздух, воду. Поэтому, когда весной вы приезжаете на дачу и начинаете делать уборку, вытряхиваете коврики, обязательно надевайте на лицо марлевую маску или респиратор, а на руки — резиновые перчатки.

Уборку надо делать влажную, с использованием дезинфицирующих средств с противовирусным эффектом, это, к примеру, «Вироцид», «Фармадез», «Ника».

Также рекомендуется постельное белье, оставленное на зиму в дачном домике, тщательно прогладить утюгом.

Как избавиться от грызунов на дачных участках…

Мыши и крысы предпочитают места, где можно укрыться. Чем захламленнее территория, тем им уютнее. Поэтому на дачных участках не надо устраивать свалок из пищевых отходов, выполотой травы, строительного мусора. А мусор и пищевые отходы складывать в мусоросборники с плотно прилегающими крышками.

Два раза в год — весной, до начала сезона, и осенью — необходимо проводить в саду плановое истребление грызунов. Лучше всего обратиться в специализированную компанию и провести комплексную обработку территории — и от мышей, и от клещей.

— Если мыши появились в помещении, можно использовать специальные ловушки или отравленную приманку. Но использовать отравленное зерно на улице не стоит — могут пострадать птицы, — предупреждает Татьяна Шутова.

…и в городе.

Крысы и мыши, обитающие в городе, значительно реже являются разносчиками геморрагической лихорадки, чем их полевые собратья. Но с ними также нужно бороться.

— Кроме того, что крысы и мыши являются переносчиками инфекций, они наносят немалый экономический ущерб, — рассказывает Алла Хорева. — У них такое строение челюстей, что нужно стачивать постоянно растущие резцы. Поэтому они грызут все, что попадается на зуб, — от телефонных кабелей до цементных плит.

В Перми грызуны предпочитают территории, расположенные рядом с лесами и парками. Чаще всего их можно встретить в Кировском районе, микрорайонах Парковом и Крохалева, а также рядом с железнодорожными путями в районе улицы Плеханова.

Жителям этих районов, особенно живущим на первых этажах и в частных домах, нужно тщательно следить, чтобы в полах не было щелей, ведущих из подвала. А вентиляционные отверстия надо перекрывать мелкой сеткой.

— Управляющие компании обязаны регулярно проводить дератизацию во дворах. Поэтому при обнаружении мышей или крыс в местах общего пользования жилых домов необходимо обратиться с письменным обращением в управляющую организацию, — посоветовал начальник отдела надзора по коммунальной гигиене краевого управления Роспотребнадзора Александр Никулин. — Если после этого помещения не будут обработаны против грызунов, сообщите об этом в наше управление. Мы выпишем предписание управляющей компании. Если оно не будет выполнено, то обратимся в прокуратуру с просьбой о проверке, по результатам которой на УК может быть наложен штраф.

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю находится по адресу: ул. Куйбышева, 50. Телефон 239‑35−63.

Справка «КП».