Детские сады в Омской области закрыты из-за вирусов

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

«На прошедшей неделе в связи с заболеваемостью детей ОРВИ был приостановлен образовательный процесс полностью в 2-х дошкольных образовательных учреждениях. Занятия также были приостановлены в 10-ти группах 8-ми дошкольных образовательных учреждений и в 1-ом классе 1 — ого общеобразовательного учреждения г. Омска», — рассказали в ведомстве.