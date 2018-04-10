Детские сады в Омской области закрыты из-за вирусов
Эпидемиологическая ситуация в Омске постепенно налаживается, однако дошкольные и общеобразовательные учреждения
Эпидемиологическая ситуация в Омске постепенно налаживается, однако дошкольные и общеобразовательные учреждения
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
«На прошедшей неделе в связи с заболеваемостью детей ОРВИ был приостановлен образовательный процесс полностью в 2-х дошкольных образовательных учреждениях. Занятия также были приостановлены в 10-ти группах 8-ми дошкольных образовательных учреждений и в 1-ом классе 1 — ого общеобразовательного учреждения г. Омска», — рассказали в ведомстве.
Отметим, количество классов и групп, закрытых на карантин, уменьшилось в сравнении с предыдущей неделей. Объявить введение карантина могут руководители образовательных и дошкольных учреждений, в случае если уровень заболеваемости достиг 20% в классе, группе или всем учреждении.
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