Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова отметила 29-летие на вечеринке «Евровидения 2018»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Максим Галкин рассказал о детстве своей мамы
Стало известно, когда вырастут коммунальные платежи в России
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Названа причина неудачи при перехвате ракет в Сирии
Юлия Скрипаль дала оценку инциденту в Солсбери
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
«Жанна знала, что я беременна»: Гордон об измене мужа с Эппле
Леонтьев не хочет лечиться в России – СМИ
Дженнифер Лоуренс сходила на ужин со сценаристом из Киева
Мэрайя Кэри сделала из себя мем, но поклонники все поняли иначе
«Перебор»: в Сети об откровенном снимке Ольги Орловой
Экономист: США хотят "взломать" российский рынок
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
14:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Проект Skyglow показал невероятное звездное небо, которого нет

Необычный проект демонстрирует красоту природы, которую мы не видим из-за чрезмерного освещения городов.

Жизнь в мегаполисе предоставляет людям массу преимуществ, но возможность насладиться красотой природы не одно из них.

Читайте также
Как южнокорейский «умный» город Сонгдо становится призраком

Фотограф Харун Мехмединович и кинорежиссер Гэвин Хеффернан в сотрудничестве с международной организацией Dark-Sky создали невероятно красивый проект под названием Skyglow. Объединив свои творческие усилия, они создали видеоролики, показывающие настоящее ночное небо над крупными городами США. В частности, в этот раз все желающие могут увидеть, как бы выглядел Нью-Йорк, если бы его огни не светили так ярко.

Совместив карту звездного неба с мегаполисами, Мехмединович и Хеффернан получили невообразимо яркое небо, в котором можно рассмотреть Млечный путь и созвездия. К сожалению, такое небо в реальности уже не удастся увидеть из-за огней ночных городов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проектом Skyglow его создатели намерены привлечь внимание людей к опасной электрификации, которая не только не позволяет увидеть настоящую природную красоту, но и негативно влияет на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Российская валюта переживает «черный вторник»
Меркель связала судьбу Nord Stream 2 с украинским транзитом
Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов
Вся правда о полетах на Луну: документы были секретными 60 лет
Ракетный эсминец США подошел на 100 км к российской базе в Сирии
«Такое случается»: реакция властей на падение рубля
Снова крайние. Почему жители Дальнего Востока хотят переехать
Спорт
Последний отказник Руси. Радулов – хоккейный Че Гевара? Звезда «Далласа» напомнил о черной эпохе российского хоккея
Авто
«Колхоз-тюнинг» по-китайски: глупее не придумаешь Весьма необычный «пакет» предложили «виртуозы» тюнинга из Поднебесной для китайской копии Range Rover Evoque
Hi-Tech
Ученые предупредили о неожиданной опасности сушилок для рук Сушилки для рук, которые устанавливают в общественных туалетах, являются рассадниками бактерий.
Кино
Наргиз Закирова обиделась на «Первый канал» Певице не понравилось, что ее не пригласили сняться в передаче, посвященной участникам шоу «Голос»
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Выйти замуж за принца реально: 10 холостяков голубых кровей Если все еще мечтаешь выйти замуж за принца, запоминай, на кого нужно вести охоту
Дети
Повзрослевшая дочь Анастасия Волочковой копирует маму Ариадна и Анастасия позируют в одинаковых купальниках.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь