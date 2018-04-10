Проект Skyglow показал невероятное звездное небо, которого нет
Необычный проект демонстрирует красоту природы, которую мы не видим
Необычный проект демонстрирует красоту природы, которую мы не видим
Жизнь в мегаполисе предоставляет людям массу преимуществ, но возможность насладиться красотой природы не одно из них.
Фотограф Харун Мехмединович и кинорежиссер Гэвин Хеффернан в сотрудничестве с международной организацией
Совместив карту звездного неба с мегаполисами, Мехмединович и Хеффернан получили невообразимо яркое небо, в котором можно рассмотреть Млечный путь и созвездия. К сожалению, такое небо в реальности уже не удастся увидеть
Проектом Skyglow его создатели намерены привлечь внимание людей к опасной электрификации, которая не только не позволяет увидеть настоящую природную красоту, но и негативно влияет на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
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