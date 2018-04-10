Почему почти 40% жителей Дальнего Востока хотят покинуть регион

Рвануть на юга

За три года отток населения из дальневосточных регионов снизился почти вдвое, заявил 3 апреля замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев. По его словам, в 2013 году из Дальневосточного федерального округа (ДФО) уехали 33 тыс. человек, а в 2016-м — 17 тыс. Сахалинская область по итогам прошлого года показала рекордные показатели по приросту населения, нагнав советские темпы. По прогнозам регионального статистического агентства, радоваться рано: спад численности населения возобновится в конце года.

Директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова приводит, казалось бы, позитивные цифры: число жителей Якутии и Приморского края, которые хотят поменять прописку и переехать в другую часть страны, резко сократилось — на 12% и 9% соответственно. Однако общее число жителей Дальневосточного федерального округа, думающих о смене места жительства, остается высоким — 38%. «Это катастрофа, как ее ни маскируй колебаниями», — считает депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов.

По прогнозам Росстата, по итогам года отток населения с Дальнего Востока вырастет вдвое — до 30 тыс. человек. При этом Амурская область, Приморье и Хабаровский край, предположительно, войдут в двадцатку антилидеров по этому показателю. В прошлом году, по официальным подсчетам, из дальневосточных регионов уехали почти 12,3 тыс. жителей.

По словам риелторов, в Хабаровске, например, около половины жилья продают те, кто собрался переезжать за пределы региона. Подавляющее большинство из них обратно не возвращается. Самые популярные места у теперь уже бывших дальневосточников — Краснодарский край и Санкт-Петербург. На Кубани даже заговорили о демографическом взрыве, спровоцированным наплывом переселенцев с противоположной части страны. Однако чиновники отвергают эти домыслы. По словам руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Валентина Тимакова, это миф: по статистике, из ДФО на юг России переезжает меньше всего людей. Учитывая низкую плотность населения Дальнего Востока, цифры всё равно солидные.

Больше всего желающих уехать — в Еврейской автономной области. Причина — неудовлетворенность социально-экономическими условиями, говорит директор ВЦИОМ Валерий Федоров. «В Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае основным фактором неудовлетворенности жизнью в регионе выступает неблагоприятный климат: 36%, 33% и 31% соответственно указали эту причину в качестве основного фактора желания сменить местожительство, — приводит цифры социолог. — На Камчатке и в Чукотском АО население наиболее чувствительно к высокой дороговизне жизни (40% и 37% задумывающихся о переезде считают эту проблему серьезной)».

Миллион для смелых

Про приток населения на фоне такой статистики говорить сложно. Хотя к точности цифр есть вопросы. Реальные могут быть намного больше как по числу покинувших макрорегион (многие студенты и молодые специалисты переезжают в другие регионы, но оставляют прописку), так и по числу приезжих — без регистрации зачастую обходятся, например, вахтовики.

В ДФО, который занимает 36% территории России, проживают порядка 6 млн человек. По оценкам ВЦИОМа, 45% опрошенных россиян готовы переехать на Дальний Восток, если им предложат работу с зарплатой от 50 до 100 тыс. рублей, 49% — от 100 тыс. Почти половина респондентов (опрос проводился среди 1,6 тыс. жителей других макрорегионов) согласятся на переезд, если им выделят 1 млн рублей подъемных. В целом, по оценкам социологов, сменить местожительство на ДФО, вошедший в тройку самых привлекательных макрорегионов России, готов каждый пятый россиянин. А это порядка трех десятков миллионов человек. Такие же цифры называли в Минвостокразвития еще в 2015 году, в преддверии запуска программы по выдаче «дальневосточных гектаров».

С того момента, как возможность получить «гектар» открылась для всех жителей страны, прошло чуть больше года. По информации на март, получить в пользование землю захотели свыше 113 тыс. россиян. По мнению депутата Госдумы Федота Тумусова, на «дальневосточные гектары» спрос значительно меньше обозначенной социологами планки по нескольким причинам: «Жизнь дорогая, все меры правительства, наподобие тех же субсидий на перелеты, ситуативны и временны, привлекательных условий (например, зарплат) нет, а единственное, чем привлекают людей — “дальневосточным гектаром”, — пока не стреляет».

Власти вводят всё новые преференции для тех, кто готов трудиться в регионах ДФО. В конце прошлого года губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил увеличить подъемные для работников, приехавших по приглашению на Дальний Восток, с 225 тыс. до 1 млн рублей. С таким же предложением выступало МВД в концепции миграционной политики на 2018−2020 годы. Федеральное правительство поддержало инициативу, что вызвало недовольство коренных жителей ДФО — почему такую помощь не оказывают им?

В Минвостокразвития постарались успокоить недовольных, подчеркнув, что, во-первых, отнюдь не каждому приезжему полагаются подъемные, во-вторых, он их даже не получает на руки: все затраты проходят через работодателя. Кроме того, подчеркивалось в сообщении на сайте ведомства, «жителей Дальнего Востока, очевидно, не обидят». Приоритет при приеме на работу — у местных, им в соответствии с госпрограммой положены новые пособия на первенцев, субсидии на ипотеку и другие льготы.

Не в зарплате счастье

Дальневосточники наряду с москвичами стали лидерами рейтинга регионов по размеру заработка 2017 года. Зарплаты практически столичные, а то и более высокие. По данным исследования, в Чукотском автономном округе 21% работающих жителей получают ежемесячную зарплату выше 100 тыс. рублей. Однако, говоря о зарплатах дальневосточников, нельзя забывать о территориальных надбавках. Кроме того, нужно учитывать, что на Дальнем Востоке, в первую очередь в труднодоступных населенных пунктах, значительно дороже коммунальные услуги и продукты. «Во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов», — отмечают составители рейтинга.

Вопрос с тарифами не остается без внимания. 15 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что после запуска механизма по выравниванию цен на мощность для предприятий стоимость электроэнергии снизилась за год на 27−62% в зависимости от региона. Снизились и цены на ЖКХ для населения. По словам замглавы ФАС Виталия Королева, в Сахалинской области, например, на 61,2% упали цены на водоснабжение, в Хабаровской области на 41,6% подешевело отопление.

По подсчетам Росстата, самый высокий индекс стоимости жизни в Анадыре и Петропавловске-Камчатском — 1,58 по итогам 2017-го. Для сравнения: в Москве этот показатель оценивается в 1,27, в Краснодаре, куда перебираются некоторые дальневосточники, — 0,99. Попытки решить проблему дороговизны продуктов порой оказываются провальными. Якутский общественник Степан Петров приводит пример проекта одного из резидентов территории опережающего развития (ТОР) по выращиванию помидоров, которые продаются в итоге по 345 рублей за килограмм. При этом китайские овощи обходятся по 200 рублей.

Ни один из дальневосточных регионов не поднялся в рейтинге субъектов по качеству жизни выше 30-й строчки. Тридцатую занял Хабаровский край, поднявшийся за год на шесть позиций. Следом Камчатка, Магаданская область, Приморский край и Сахалин. В пятерке отстающих оказалась Еврейская АО.

Удручающий вид

Деньги на развитие макрорегиона направляются колоссальные. Как заявляли в Минвостокразвития, на ближайшие годы в рамках 29 госпрограмм выделено 602 млрд рублей. «За этими цифрами стоят конкретные проекты, которых десятилетиями ждал регион», — утверждает глава ведомства Александр Галушка. В частности, это возведение электросетей в Якутии и реконструкция нескольких аэропортов.

По словам министра, за 4,5 года, в течение которых реализовывалась новая модель развития ДФО, было привлечено 3,7 трлн частных инвестиций, которые обеспечили 120 тыс. новых рабочих мест, создана сотня предприятий.

В 2018-м по поручению президента РФ «мы приступили к новому этапу работы — обеспечению комфортных условий для жизни людей в центрах экономического роста», говорит Галушка. В ближайшие два года во всех девяти дальневосточных субъектах планируется построить почти 200 соцобъектов, на которые из федерального бюджета выделено 68,5 млрд рублей.

Цифры с самого начала звучали солидно, однако ко многим бравурным отчетам профильных ведомств было много вопросов. По итогам 2015 года программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» была признана самой неэффективной: она была реализована на 45,5% при финансировании в 33,6 млрд рублей. На отставания обращал внимание глава государства, обещая применить меры за неисполнение поручений по развитию Дальнего Востока, который является, по словам Владимира Путина, «национальным приоритетом XXI века». «Я посмотрел отчет об исполнении решения — своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И надо прямо сказать: по ряду направлений картина такая — не хочется говорить “удручающая” — мягко говоря, скромная», — заявил президент на заседании Госсовета в сентябре прошлого года.

В марте этого года рабочая группа Госсовета констатировала, что поручения главы государства по развитию ДФО выполняются медленно. В частности, речь идет о доступности для дальневосточников субсидированных авиабилетов. Минтранс и Минфин попросту саботируют поручение Путина, заявлял полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: «Поручения президента должны быть выполнены, и объяснения Минтранса, Минфина сегодня, что деньги вроде есть, но они расписаны на другие цели, — это прямой саботаж и прямое неуважение к позиции президента РФ».

Мозаика не складывается

Если не учитывать стоимость тарифов и продуктов, дальневосточники, казалось бы, могут похвастаться зарплатами. Средний ее уровень в целом превышает общероссийский примерно на 20%. Выше и безработица, но не критически — 5,8% при общем по стране показателе в 5,5%. По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), в регионе не хватает профильных специалистов. Например, на первом месте среди востребованных профессий значатся капитан рыболовецкого судна, инженеры-технологи, инженеры-энергетики, специалисты по логистике, агрономы, ветеринары и другие специалисты. Чтобы упростить набор кадров, ведомство запустило портал «Работа на Дальнем Востоке». К началу января там было размещено свыше 5 тыс. вакансий.

Проблема с кадрами кроется в дисбалансе между спросом и предложением, признают чиновники. Два года назад дальневосточные вузы выпустили около 37 тыс. специалистов — на 20% больше, чем техникумы. И это притом, что региональным предприятиям сейчас остро нужны последние. «Из 115 тыс. создаваемых рабочих мест порядка 70% приходится на рабочие профессии, специальности инженерно-технического профиля», — отмечал руководитель АРЧК Валентин Тимаков.

При этом предприятия сталкиваются и с иной проблемой: качество профобразования в регионе зачастую оставляет желать лучшего. А выпускники техникумов, в свою очередь, остаются без работы из-за отсутствия опыта — замкнутый круг. Федеральный центр сейчас разрабатывает систему опережающего развития, чтобы решить эту проблему. В региональных вузах запускаются новые направления с расчетом на конкретные предприятия, под их точечные запросы. К примеру, во Владивостоке создали учебный центр по огранке бриллиантов — раньше в России было лишь одно подобное учебное учреждение, в Москве.

Еще один путь решить проблему — привлекать мигрантов. АРЧК, например, говорило о готовности индийских предприятий помочь с подбором строителей. Учитывая безработицу, вопрос мигрантов — острый для дальневосточников. В Сахалинской области, например, в конце прошлого года запретили трудоустройство мигрантов в нескольких отраслях, в том числе на кондитерских и хлебопекарных производствах, в ряде торговых точек и сфере пассажирских перевозок. Наибольшие опасения вызывал возможный наплыв работников из Китая, однако в структуре миграционного потока китайцы оказались в последние годы на втором месте — после мигрантов из среднеазиатских стран. Выходцы из КНР стали возвращаться на родину из-за падения курса рубля и изменений на трудовом рынке Китая, вызванных в том числе сокращением населения трудоспособного возраста, объяснялглава программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Так или иначе, вопрос нехватки кадров необходимо решать — по разным данным, от 40% до 70% дальневосточных предприятий испытывают проблемы с поиском сотрудников, особенно молодых. А предприятий становится всё больше, расширяется перечень резидентов территорий опережающего развития (всего их в ДФО работает 18. — iz.ru) и свободного порта Владивосток. В конце марта Минвостокразвития сообщило, что прибавилось больше 20 резидентов, готовых реализовать проекты на общую сумму в 5,8 млрд рублей.

Терпение на исходе

К 2025 году население федерального округа должно увеличиться с 6,1 до 6,5 млн человек, в том числе за счет переселенцев из других регионов. Такая планка заявлена в концепции демографической политики, утвержденной правительством. Следить за реализацией мер будут специалисты, которых в этом году начнут готовить в Дальневосточном федеральном университете. Кроме того, Агентство по развитию человеческого капитала хочет организовать для обсуждения этих задач Восточный демографический форум.

Московские чиновники, по-видимому, не до конца понимают, почему, несмотря на все меры поддержки и финансовые вливания, так много тех, кто хочет уехать с Дальнего Востока. По мнению заведующего кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонида Бляхера, макрорегион переживает своеобразный период «сжатия», как и в советское время. Сначала на Дальний Восток переселили людей и обеспечивали их всем, вкладывая деньги. Но всё шло извне, сам регион обеспечить себя не может. А потому со временем, когда вложений стало меньше, люди оказались отрезаны от благ, считает специалист.