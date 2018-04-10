В Перми в десятый раз состоится чемпионат «Карапузы, на старт!»
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей поучаствовать в чемпионате и выиграть призы.
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей поучаствовать в чемпионате и выиграть призы.
В Перми в десятый раз пройдет чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Он состоится в 10−00 в «SKY TRIP Активити парк» по адресу проспект Парковый, 58а. Маленькие участники получат на празднике призы и подарки, а родители — огромное удовольствие.
Стать участником веселого спортивного праздника очень просто. Для этого нужно оформить заявку на участие удобным для вас способом:
— Позвонить в редакцию «Комсомольской правды» по телефонам:
— Отправить заявку на электронный адрес permkp@phkp.ru.
В заявке нужно указать ваши ФИО, фамилию и имя ребенка, его точный возраст и номер телефона. Заметим, что заявки без контактного номера регистрироваться НЕ БУДУТ.
В соревнованиях участвуют дети до 4 лет и определяются в четырех возрастных категориях:
1. До 1 года.
2. От 1 года до 2 лет.
3. От 2 до 3 лет.
4. От 3 до 4 лет.
Участие в чемпионате — бесплатное. Готовьтесь и тренируйтесь дома, а на празднике выигрывайте призы от наших партнеров! Зовите на чемпионат своих друзей и родственников, чтобы поддержать малышей!
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.