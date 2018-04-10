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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в десятый раз состоится чемпионат «Карапузы, на старт!»

«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей поучаствовать в чемпионате и выиграть призы.

В Перми в десятый раз пройдет чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Он состоится в 10−00 в «SKY TRIP Активити парк» по адресу проспект Парковый, 58а. Маленькие участники получат на празднике призы и подарки, а родители — огромное удовольствие.

Стать участником веселого спортивного праздника очень просто. Для этого нужно оформить заявку на участие удобным для вас способом:

— Позвонить в редакцию «Комсомольской правды» по телефонам: 8 (342) 206−45−00, 206−60−10.

— Отправить заявку на электронный адрес permkp@phkp.ru.

В заявке нужно указать ваши ФИО, фамилию и имя ребенка, его точный возраст и номер телефона. Заметим, что заявки без контактного номера регистрироваться НЕ БУДУТ.

В соревнованиях участвуют дети до 4 лет и определяются в четырех возрастных категориях:

1. До 1 года.

2. От 1 года до 2 лет.

3. От 2 до 3 лет.

4. От 3 до 4 лет.

Участие в чемпионате — бесплатное. Готовьтесь и тренируйтесь дома, а на празднике выигрывайте призы от наших партнеров! Зовите на чемпионат своих друзей и родственников, чтобы поддержать малышей!

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