Российские корветы вооружатся боевыми дронами

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Как сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александра Шляхтенко, перспективные корветы проекта 20386 разработки ЦМКБ планируется оснастить максимальным количеством роботизированных средств, причём впервые такие аппараты станут частью вооружения боевого корабля наравне с ракетами, торпедами и пушками.

Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения, чтобы решать текущие оперативно-тактические задачи. Предусмотрена возможность применения не только морских роботов: беспилотники со средствами обнаружения расширяют возможности корабля по освещению воздушной и надводной обстановки, а при необходимости — и по целеуказанию. Дроны могут находится на значительном удалении от носителя.

Для борьбы с минами в состав корветов проекта 20386 будут входить необитаемые подводные аппараты для обнаружения и нейтрализации минной угрозы. Первый корвет проекта 20386 по имени «Дерзкий» был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он занимает нишу между обычным патрульным кораблём и фрегатом, а по возможностям не уступает эсминцу.