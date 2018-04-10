Российские корветы вооружатся боевыми дронами
Российские корабли проекта 20386 получат боевые беспилотные летательные аппараты, которые будут вести разведку, наносить удары, создавать радиоэлектронные помехи и даже обезвреживать морские мины, чтобы максимально обезопасить корветы от непосредственного контакта с противником и его средствами поражения.
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