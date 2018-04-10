Бразилец превратил себя в русалку
Несмотря на неоднозначную реакцию окружающих, парень
Несмотря на неоднозначную реакцию окружающих, парень
Если к «живым» Барби и Кенам люди уже более менее привыкли, то, встретив «русалку» на пляже, они теряются. Особенно, если это «русал».
24-летний Дуглас Борхес из
Сейчас Дуглас периодически шокирует окружающих, появляясь на местных пляжах в образе игривого русала.
По словам бразильца, все его хвосты уникальны и сделаны из силикона на заказ. Борхес признается, что женщины и дети его обожают и с удовольствием фотографируются с ним. А вот мужчины в основном реагируют агрессивно, оскорбляя и смеясь над ним. Тем не менее, парень старается не воспринимать обидные слова всерьез и признается, что действительно верит в существование настоящих русалок и русалов, которые обязательно
На самом деле Борхес далеко не единственный «русал» в мире. В соцсетях есть целые сообщества мужчин, которые всерьез увлечены таким хвостатым хобби.
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