Бразилец превратил себя в русалку

Если к «живым» Барби и Кенам люди уже более менее привыкли, то, встретив «русалку» на пляже, они теряются. Особенно, если это «русал».

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24-летний Дуглас Борхес из Рио-де-Жанейро с девяти лет просто помешан на мифах об этих сказочных морских существах. С возрастом это увлечение не только не прошло, но и трансформировалось в настоящее хобби.

Сейчас Дуглас периодически шокирует окружающих, появляясь на местных пляжах в образе игривого русала.

По словам бразильца, все его хвосты уникальны и сделаны из силикона на заказ. Борхес признается, что женщины и дети его обожают и с удовольствием фотографируются с ним. А вот мужчины в основном реагируют агрессивно, оскорбляя и смеясь над ним. Тем не менее, парень старается не воспринимать обидные слова всерьез и признается, что действительно верит в существование настоящих русалок и русалов, которые обязательно когда-нибудь «явят себя миру».

На самом деле Борхес далеко не единственный «русал» в мире. В соцсетях есть целые сообщества мужчин, которые всерьез увлечены таким хвостатым хобби.

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