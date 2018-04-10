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16:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

«Учеником года» в Казани стал девятиклассник школы № 167 Нияз Мухарямов

(Город Казань KZN.RU, 10 апреля). Десятиклассник из школы № 167 Советского района Казани Нияз Мухарямов назван «Учеником года-2018». Победителя определили среди учащихся 9−11 классов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В конкурсе приняли участие 49 старшеклассников, 8 из которых боролись за звание «Ученика года» в финале. Участников соревнований ждало 5 испытаний: «Позвольте представиться!», конкурс ораторского искусства «Волшебный мир кулис», интеллектуальный конкурс знатоков иностранного языка, видеоконкурс на тему «Моя школа — мой второй дом!», а также защита проекта «Будущее Казани глазами детей».

Выступления конкурсантов оценивали заместитель директора по учебно-педагогической практике Казанского педагогического колледжа Гузель Рамазанова, актеры театра им. Г. Камала, президент клуба «Сэлэт» Игорь Смирнов, представители Академии творческой молодежи РТ и другие эксперты.

Цель конкурса — поддержать учащихся общеобразовательных организаций, достигших результатов в научно-образовательной, творческой, спортивной и общественной деятельности.

Напомним, что ранее в Казани определили «Ученика года» среди четвероклассников — это звание завоевала учащаяся гимназии № 122 София Белицкая.

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