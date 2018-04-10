«Учеником года» в Казани стал девятиклассник школы № 167 Нияз Мухарямов

В конкурсе приняли участие 49 старшеклассников, 8 из которых боролись за звание «Ученика года» в финале. Участников соревнований ждало 5 испытаний: «Позвольте представиться!», конкурс ораторского искусства «Волшебный мир кулис», интеллектуальный конкурс знатоков иностранного языка, видеоконкурс на тему «Моя школа — мой второй дом!», а также защита проекта «Будущее Казани глазами детей».